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300 млн тенге выделено на дополнительное формирование стабфонда в Актюбинской области

20 Марта 2020 20:14
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300 млн тенге выделено на дополнительное формирование стабфонда в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 300 млн тенге выделено из местного бюджета на дополнительное формирование стабилизационного фонда в Актюбинской области. Об этом сегодня в ходе выступления на площадке региональной службы коммуникации сказал руководитель управления предпринимательства Кайрат Раймкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На дополнительное формирование стабилизационного фонда из местного бюджета выделено 300 млн тенге, на пополнение оборотных средств торговых объектов и товаропроизводителей по низкой процентной ставке выделено около 500 млн тенге, выделены 66 млн тенге для хлебопекарен на их субсидирование, чтобы хлеб продавался по цене не более 85 тенге за булку 1 сорта. Еще 200 млн тенге выделяется на кредиты на пополнение оборотных средств хлебопроизводителям. Мы проводим ежедневный мониторинг цен на рынках, торговых объектах области», - сказал К.Раймкулов.

Он также рассказал, что в регионе наблюдается рост цен в связи с ростом курса доллара, но будут пресекаться факты искусственного дефицита товаров и завышения цен.

«Дефицита товара нет, есть постоянные договора на продукты питания. Крупнейшие торговые центры «Дина» и «Анвар» работают в штатном режиме», - сказал К.Раймкулов.

Генеральный директор Новоальжанского мелькомбината Бекнур Беисов рассказал, что мощность комбината позволяет обеспечить мукой всю область и близлежащие регионы.

«Мы полностью обеспечены сырьем до нового урожая. Ежемесячно производим 500 тонн муки, 600 тонн макаронных изделий. Мощность комбината позволяет обеспечить город, область мукой, а также близлежащие регионы», - сказал он.

Представители торговых сетей «Дина» и «Анвар» заверили, что товар в магазинах есть и поставляется ежедневно из транспортно-логистических центров. Супермаркеты работают в штатном режиме.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Экономика,
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Самал Ендибаева

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