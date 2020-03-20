300 млн тенге выделено на дополнительное формирование стабфонда в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 300 млн тенге выделено из местного бюджета на дополнительное формирование стабилизационного фонда в Актюбинской области. Об этом сегодня в ходе выступления на площадке региональной службы коммуникации сказал руководитель управления предпринимательства Кайрат Раймкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На дополнительное формирование стабилизационного фонда из местного бюджета выделено 300 млн тенге, на пополнение оборотных средств торговых объектов и товаропроизводителей по низкой процентной ставке выделено около 500 млн тенге, выделены 66 млн тенге для хлебопекарен на их субсидирование, чтобы хлеб продавался по цене не более 85 тенге за булку 1 сорта. Еще 200 млн тенге выделяется на кредиты на пополнение оборотных средств хлебопроизводителям. Мы проводим ежедневный мониторинг цен на рынках, торговых объектах области», - сказал К.Раймкулов.

Он также рассказал, что в регионе наблюдается рост цен в связи с ростом курса доллара, но будут пресекаться факты искусственного дефицита товаров и завышения цен.

«Дефицита товара нет, есть постоянные договора на продукты питания. Крупнейшие торговые центры «Дина» и «Анвар» работают в штатном режиме», - сказал К.Раймкулов.

Генеральный директор Новоальжанского мелькомбината Бекнур Беисов рассказал, что мощность комбината позволяет обеспечить мукой всю область и близлежащие регионы.

«Мы полностью обеспечены сырьем до нового урожая. Ежемесячно производим 500 тонн муки, 600 тонн макаронных изделий. Мощность комбината позволяет обеспечить город, область мукой, а также близлежащие регионы», - сказал он.

Представители торговых сетей «Дина» и «Анвар» заверили, что товар в магазинах есть и поставляется ежедневно из транспортно-логистических центров. Супермаркеты работают в штатном режиме.