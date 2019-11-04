300 млн тенге транспортного налога задолжали жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Механизм начисления транспортного налога рассмотрели в проектном офисе «Қызылжар – адалдық алаңы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы антикоррупционного ведомства, жителей региона волнуют при начислении налога некорректные сведения от регистрационно-экзаменационного отделения дорожной полиции, отсутствие в селах их подразделений.

Руководитель управления государственных доходов по городу Петропавловск Талгат Салкеев пояснил, что при начислении налога на транспорт используются данные уполномоченных органов.

«Если уполномоченный орган наведет порядок у себя в базе, то у нас проблем не будет. Раньше налоги самостоятельно исчисляли и оплачивали. В 2018 году в законодательство внесли изменения. Теперь мы сами направили запросы, обновили всё, что у нас имеется, сделали инвентаризацию, выставили уведомления. И по результатам выявили долги прошлых лет на сумму более 300 млн тенге», - сказал Т. Салкеев.





Старший госавтоинспектор Алтынбек Жамалиев говорит, что актуализация баз данных проводится регулярно. Откорректировали информацию по 5 тысячам единиц транспорта. Проблемным является вопрос с автомобилями, которые не используются. Такие машины нужно выявлять и фиксировать. На это нужно время.

Случается и так, что покупатель не регистрирует купленную машину в органах полиции.

«Сейчас у налоговой с МВД база общая. Они оттуда информацию вытаскивают, и выставляют долг за последние пять лет, поэтому выходят бешеные налоги на транспорт, которого фактически нет», - сказал А. Жамалиев.