300 млн тенге транспортного налога задолжали жители СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Механизм начисления транспортного налога рассмотрели в проектном офисе «Қызылжар – адалдық алаңы», передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы антикоррупционного ведомства, жителей региона волнуют при начислении налога некорректные сведения от регистрационно-экзаменационного отделения дорожной полиции, отсутствие в селах их подразделений.
Руководитель управления государственных доходов по городу Петропавловск Талгат Салкеев пояснил, что при начислении налога на транспорт используются данные уполномоченных органов.
«Если уполномоченный орган наведет порядок у себя в базе, то у нас проблем не будет. Раньше налоги самостоятельно исчисляли и оплачивали. В 2018 году в законодательство внесли изменения. Теперь мы сами направили запросы, обновили всё, что у нас имеется, сделали инвентаризацию, выставили уведомления. И по результатам выявили долги прошлых лет на сумму более 300 млн тенге», - сказал Т. Салкеев.
Старший госавтоинспектор Алтынбек Жамалиев говорит, что актуализация баз данных проводится регулярно. Откорректировали информацию по 5 тысячам единиц транспорта. Проблемным является вопрос с автомобилями, которые не используются. Такие машины нужно выявлять и фиксировать. На это нужно время.
Случается и так, что покупатель не регистрирует купленную машину в органах полиции.
«Сейчас у налоговой с МВД база общая. Они оттуда информацию вытаскивают, и выставляют долг за последние пять лет, поэтому выходят бешеные налоги на транспорт, которого фактически нет», - сказал А. Жамалиев.
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