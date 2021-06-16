300 млн тенге штрафов отменили предпринимателям в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В прокуратуре Алматы рассказали о работе для защиты бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января 2020 года действует мораторий на проведение проверок субъектов малого и микропредпринимательства, который продолжится до 1 января 2023 года. Обеспечение защиты прав предпринимателей и соблюдение законности в этой сфере возложено на органы прокуратуры. При прокуратуре Алматы создана постоянно действующая рабочая группа по вопросам соблюдения прав предпринимателей, в состав которой вошли руководители и сотрудники прокуратуры, палаты предпринимателей и госорганов», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как рассказал руководитель рабочей группы, первый заместитель прокурора Алматы Берик Адамов, за период действия моратория прокуратурой путем мониторинга и анализа предотвращено проведение около 2 тысяч незаконных проверок бизнеса. В частности, признали незаконность действий Центра занятости Алматы, который под видом мониторинга целевого использования грантов по госпрограмме «Енбек» фактически провел 112 проверок субъектов микропредпринимательства с неправомерным истребованием бухгалтерских и иных документов.

«В последующем исключили проведение аналогичных 1,2 тысячи проверок, запланированных данным Центром. По акту надзора отменен приказ Управления образования Алматы, согласно которому планировалось посетить и проверить документы более 800 частных детсадов (субъектов малого предпринимательства)», - отметил зампрокурора города.

Также управлением по правовой статистике и специальным учетам Алматы ввиду нарушения требований моратория исключены запланированные госорганами 18 проверок, отказано в регистрации 12 проверок и результаты двух проверок признаны недействительными.

«С начала года прокуратурой Алматы отменены решения госорганов о привлечении более 28 тысяч предпринимателей к административной ответственности с отменой наложенных штрафов на сумму около 300 млн тенге, по акту прокурорского надзора выплачена задолженность по субсидиям в размере более 9 млрд тенге, 50 должностных лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности. В целом, защищены права более 34 тысяч предпринимателей. Работа в данном направлении находится на постоянном ежедневном контроле и будет продолжена» – резюмировал Берик Адамов.







