300 млн человек в мире могут потерять работу из-за искусственного интеллекта

ГОНКОНГ. КАЗИНФОРМ - По мнению экономистов Goldman Sachs, около 300 миллионов людей рискуют потерять работу по всему миру в результате автоматизации их функций при помощи искусственного интеллекта, породившей такие платформы, как ChatGPT, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

В отчете, опубликованном в воскресенье, эксперты предсказывают, что 18% рабочих мест во всем мире могут быть компьютеризированы, причем эффект будет более ощутимым в странах с развитой экономикой, чем на развивающихся рынках.

По словам экономистов, ожидается, что больше всего пострадают административные работники и юристы, по сравнению с теми, кто работает на свежем воздухе, выполняя строительные и ремонтные работы.

По оценкам Goldman Sachs, в Соединенных Штатах и Европе примерно две трети текущих рабочих мест «подвержены той или иной степени автоматизации искусственным интеллектом». Также отмечается, что до четверти функций определенных рабочих мест могут быть полностью выполнено искусственным интеллектом.

Если генеративный искусственный интеллект «будет выполнять заявленные функции, рынок труда может столкнуться со значительными потрясениями», пишут экономисты. Этот термин относится к технологии, лежащей в основе ChatGPT, чат-боту, который покоряет мир.

ChatGPT, который может отвечать на запросы и писать эссе, уже привел к тому, что многие предприятия переосмысливают то, как люди должны выполнять свой ежедневный труд.

В этом месяце разработчик ChatGPT представил последнюю версию программного обеспечения для бота, GPT-4. Платформа поразила первых пользователей своей способностью упростить процесс кодирования, быстро создать веб-сайт на основе простого эскиза и сдать экзамены с высокими оценками. Дальнейшее использование такого искусственного интеллекта, скорее всего, приведет к сокращению рабочих мест, пишут экономисты Goldman Sachs.

По их данным, широкое внедрение искусственного интеллекта может в конечном итоге повысить производительность труда и увеличить мировой ВВП на 7% ежегодно в течение 10 лет.

«Хотя влияние искусственного интеллекта на рынок труда, вероятно, будет значительным, большинство рабочих мест и отраслей лишь частично подвержены автоматизации и, таким образом, они, скорее всего, будут дополнены, а не заменены искусственным интеллектом», — добавили экономисты.

Исследователи добавили, что искусственный интеллект уже может выполнять от 25% до 50% рабочей нагрузки работников в США, деятельность которых можно автоматизировать.

«Сочетание значительной экономии затрат на рабочую силу, создания новых рабочих мест и повышения производительности для неуволенных работников повышает вероятность бума производительности труда, подобного тому, который последовал за появлением более ранних технологий общего назначения, таких как электродвигатель и персональный компьютер», - указано в отчете.