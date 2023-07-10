300 мигрантов пропали без вести в водах в районе Канарских островов

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 300 мигрантов, добиравшихся на трех лодках с из Сенегала на испанские Канарские острова, пропали без вести, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

По данным группы помощи мигрантам Walking Borders, две лодки, на одной из которых находилось около 65 человек, а на другой — от 50 до 60 человек, пропали без вести в течение 15 дней с тех пор, как они покинули Сенегал, чтобы попытаться добраться до Испании.

Третье судно покинуло Сенегал 27 июня, на борту находилось около 200 человек.

Группа Walking Borders сообщает, что семьи тех, кто находился на борту, ничего о них не слышали с тех пор, как они уплыли.

Все три лодки вышли из Кафонтина на юге Сенегала, что примерно в 1700 километрах от острова Тенериф, одного из Канарских островов.

Эта новость появилась всего через несколько недель после того, как Европа столкнулась с одним из самых страшных кораблекрушений средиземноморских мигрантов, когда у берегов Греции затонул переполненный траулер, передает BBC News.

Было подтверждено, что по меньшей мере 78 человек утонули, но ООН сообщила, что до 500 человек все еще числятся пропавшими без вести.

Путь из Западной Африки на Канарские острова является одним из самых опасных маршрутов для мигрантов, не в последнюю очередь потому, что они обычно плывут на простых рыбацких лодках, которые легко подбрасываются мощными атлантическими течениями.

В прошлом году по меньшей мере 559 человек погибли в море, пытаясь добраться до испанских островов, сообщает Международная организация ООН по миграции. Число погибших за 2021 год составило 1126 человек.

Министерство внутренних дел Испании сообщает, что в 2022 году на Канарские острова незаконно прибыли 15 682 человека, что на 30% меньше, чем в 2021 году.