300-километровый марш прошел с водителями столичной бригады Нацгвардии

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В воинской части 5573 Национальной гвардии состоялось проведение комплексного, тактико-специального занятия с совершением 300-километрового марша с водителями призыва 2-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Нацгвардии РК.

«В целях качественной организации и проведения сбора доподготовки молодых водителей призыва в столичной оперативной бригаде провели тактико-специальное занятие с совершением 300 км марша по маршруту: воинская часть 5573 – Коянды – Софиевка – Приречное – Новомарковка – Балыкты и обратно», - сообщили в пресс-службе.

На марше было задействовано свыше 40 единиц техники и 150 военнослужащих. В ходе марша для солдат провели различные занятия, такие как «Преодоление водной преграды», «Маскировка техники», «Преодоление зараженного участка местности» и «Нападение наземного противника на колонну».

Для обеспечения приема пищи личного состава была выделена полевая кухня и палатки на всех военнослужащих. В ходе марша также был развернут полевой клуб, где для офицеров, сержантов и солдат с музыкальными номерами выступили военнослужащие батальона обеспечения.

Для поднятия морального духа, воспитания в патриотическом духе и ознакомления со служебно-боевой деятельностью в современных условиях марш впервые сопровождал ветеран войск правопорядка – воин-интернационалист старший лейтенант запаса Кайрат Сатбаев, участвовавший в боевых действиях на таджикско-афганском участке границы в середине 1990-х годов.