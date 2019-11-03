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300 голов лошадей пропали на севере Казахстана

3 Ноября 2019 12:44
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300 голов лошадей пропали на севере Казахстана

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские зарегистрировали более 80 фактов кражи скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, в Акжарском районе пропали 300 голов лошадей. В ходе поисковых мероприятий скот нашли и вернули владельцу. В этом же районе произошла кража 49 голов лошадей. Скот длительное время находился на пастбище без присмотра. Аналогичный факт произошел в Жамбылском районе. Там с вольного выпаса пропали 46 голов лошадей. Их еще не нашли.

Оперативники говорят, что большая часть краж скота совершается с вольного выпаса. Из хозяйственных построек были украдены всего 18 голов. Во многих случаях владельцы скота сначала сами занимаются поисками, не обращаясь в полицию. Это осложняет поиски по горячим следам.


Полицейские призывают владельцев домашних животных позаботиться о сохранности своего имущества. Заключить трехсторонние договоры с местными акиматами, пастухами, использовать таврирование и биркование, обеспечить техническую укрепленность помещений, в которых находится скот.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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