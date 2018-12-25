300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акимат города Астаны организовал ежегодную новогоднюю елку для детей с особыми потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Порядка 300 детей с особыми образовательными потребностями в возрасте от 9 до 13 лет приняли участие в новогодней елке.



Заместитель акима города Астаны Ермек Аманшаев поздравил приглашенных родителей и детей с наступающим новым годом.



«Новый год - это светлый праздник, и мы всегда ожидаем чуда перед новым годом. У нас очень много пожеланий Деду морозу, я хочу, чтобы в новом году все ваши мечты сбылись и желания исполнились», - сказал Е.Аманшаев.









По информации управления образования города Астаны, каждому приглашенному ребенку были вручены сладкие подарки и денежные сертификаты на сумму 50 тысяч тенге.



Также на праздничном концерте выступили детские творческие коллективы.





























































