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300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане

25 Декабря 2018 12:27 62
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300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акимат города Астаны организовал ежегодную новогоднюю елку для детей с особыми потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Порядка 300 детей с особыми образовательными потребностями в возрасте от 9 до 13 лет приняли участие в новогодней елке.

Заместитель акима города Астаны Ермек Аманшаев поздравил приглашенных родителей и детей с наступающим новым годом.

«Новый год - это светлый праздник, и мы всегда ожидаем чуда перед новым годом. У нас очень много пожеланий Деду морозу, я хочу, чтобы в новом году все ваши мечты сбылись и желания исполнились», - сказал Е.Аманшаев.


300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане

По информации управления образования города Астаны, каждому приглашенному ребенку были вручены сладкие подарки и денежные сертификаты на сумму 50 тысяч тенге.

Также на праздничном концерте выступили детские творческие коллективы.

300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане


300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане


300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане  
300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане 
300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане 
300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане 
300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане 
300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане 
300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане 
300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане 
300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане 
300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане 
300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане 
300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане 
300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане 
300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане 
300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане 
300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане 
300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане 
300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане 
300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане 
300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане 
300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане


300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане  

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Ключевые слова: Благотворительность, Акимат, Астана,
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Автор:

Камила Амирова

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