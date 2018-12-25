-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00 527
-
-
-
300 детей с особыми потребностями приняли участие в новогодней елке в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акимат города Астаны организовал ежегодную новогоднюю елку для детей с особыми потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Порядка 300 детей с особыми образовательными потребностями в возрасте от 9 до 13 лет приняли участие в новогодней елке.
Заместитель акима города Астаны Ермек Аманшаев поздравил приглашенных родителей и детей с наступающим новым годом.
«Новый год - это светлый праздник, и мы всегда ожидаем чуда перед новым годом. У нас очень много пожеланий Деду морозу, я хочу, чтобы в новом году все ваши мечты сбылись и желания исполнились», - сказал Е.Аманшаев.
По информации управления образования города Астаны, каждому приглашенному ребенку были вручены сладкие подарки и денежные сертификаты на сумму 50 тысяч тенге.
Также на праздничном концерте выступили детские творческие коллективы.
- Миллиард тенге направят на восстановление орошаемых земель в Казахстане
- Выходите к людям и объясняйте - Бакытжан Сагинтаев о росте цен
- Противящихся снижению комуслуг акимов выявил Бакытжан Сагинтаев
- Во сколько обойдется отогрев машины в Астане
- Необходимо круглосуточное дежурство на энергообъектах в морозы - Премьер-министр
- Цены на уголь снизились в Казахстане - Женис Касымбек
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана