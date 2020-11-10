300 деревьев высадили в карагандинском зоопарке

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На территории Карагандинского государственного зоологического парка посадили 300 деревьев. Если погода будет благоприятная, планируется высадить ещё около 60, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Зелёный фонд зоопарка пополнился саженцами ивы, клёна, жёлтой акации, карагача мелколистного и сосны.

«В выходные мы высадили 300 саженцев. На этой неделе хотим посадить ещё 60 сосен, если позволит погода. Хочется отметить, что на территории зоопарка деревья не вырубались. В загонах они находятся для создания естественной среды обитания. Сейчас в нашем зоопарке по программе «Дорожная карта занятости» идёт ремонт вольеров. Это позволит улучшить условия содержания животных. Работы завершены на 90%», - рассказала и. о. директора Карагандинского государственного зоологического парка Гульнара Адамбекова.