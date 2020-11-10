+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: 12 °С
USD 431.1 EUR 511.8
RUB 5.59 CNY 65.54
Скачать
Новости
Вся лента >>>

300 деревьев высадили в карагандинском зоопарке

10 Ноября 2020 14:36
Поделиться:
300 деревьев высадили в карагандинском зоопарке

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На территории Карагандинского государственного зоологического парка посадили 300 деревьев. Если погода будет благоприятная, планируется высадить ещё около 60, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Свыше 150 деревьев вырубили неизвестные в лесу ВКО
Жителей Атырау предупредили о неблагоприятных метеоусловиях Страна нуждается в простых и конкретных малых делах - Дарига Назарбаева Из-за аномально теплой осени верба распустилась в Семее

Зелёный фонд зоопарка пополнился саженцами ивы, клёна, жёлтой акации, карагача мелколистного и сосны.

«В выходные мы высадили 300 саженцев. На этой неделе хотим посадить ещё 60 сосен, если позволит погода. Хочется отметить, что на территории зоопарка деревья не вырубались. В загонах они находятся для создания естественной среды обитания. Сейчас в нашем зоопарке по программе «Дорожная карта занятости» идёт ремонт вольеров. Это позволит улучшить условия содержания животных. Работы завершены на 90%», - рассказала и. о. директора Карагандинского государственного зоологического парка Гульнара Адамбекова.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Экология  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив