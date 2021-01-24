300 часов общественных работ получил за визит к бывшей жене житель ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Житель Восточного Казахстана получил 300 часов общественных работ за визит к бывшей жене, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента уголовно-исполнительной системы по ВКО.

В ведомстве сообщили, что мужчина и ранее не оставлял в покое бывшую супругу. На этот раз он явился к ней в дом ночью в состоянии алкогольного опьянения, но бывшая жена не захотела с ним говорить, тогда мужчина взломал окно и ворвался в дом, где она проживает вместе с сестрами и матерью. В итоге, настойчивому мужчине назначили 300 часов общественных работ.

«Его отправили убирать снег и мусор в общественных местах ежедневно по четыре часа в день. Выполненную работу и поведение осужденного находится на постоянном контроле»,- отметил сотрудник службы пробации Левобережного района Департамента УИС по ВКО майор юстиции Серик Бекбулданов.

В случае если нарушители уклоняются от общественных работ, им грозит арест.