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    18:58, 23 Январь 2021 | GMT +6

    300 часов общественных работ получил за визит к бывшей жене житель ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Житель Восточного Казахстана получил 300 часов общественных работ за визит к бывшей жене, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента уголовно-исполнительной системы по ВКО.

    В ведомстве сообщили, что мужчина и ранее не оставлял в покое бывшую супругу. На этот раз он явился к ней в дом ночью в состоянии алкогольного опьянения, но бывшая жена не захотела с ним говорить, тогда мужчина взломал окно и ворвался в дом, где она проживает вместе с сестрами и матерью. В итоге, настойчивому мужчине назначили 300 часов общественных работ.

    «Его отправили убирать снег и мусор в общественных местах ежедневно по четыре часа в день. Выполненную работу и поведение осужденного находится на постоянном контроле»,- отметил сотрудник службы пробации Левобережного района Департамента УИС по ВКО майор юстиции Серик Бекбулданов.

    В случае если нарушители уклоняются от общественных работ, им грозит арест.


    Теги:
    МВД РК Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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