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30% жителей ВКО получают адресную социальную помощь

24 Сентября 2019 16:08
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30% жителей ВКО получают адресную социальную помощь

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области в 4 раза меньше отказов в выдаче адресной социальной помощи, чем в других регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Altaynews.kz.

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Три тысячи семей получили АСП с начала года в Атырау 574 млн тенге дополнительно выделено на АСП в Актюбинской области 730 семьям отказали в выплате АСП в Северном Казахстане

По информации заместителя руководителя управления координации занятости и социальных программ Ерболата Ошакбаева, в других областях в среднем число отказов в оказании адресной социальной помощи составляет от 11 до 17%, тогда как в ВКО – 2,7%.

В настоящее время АСП назначена порядка 19 тыс. восточноказахстанских семей. Пособия выплачиваются за счет республиканского бюджета (11,5 млрд тенге) и областного (950 млн тенге).

По словам Ерболата Ошакбаева, проведенная проверка необходимости в получении выплаты у 3587 семей не выявила искажение доходов. Они действительно нуждаются в получении пособий.

Однако, по мнению акима ВКО Даниала Ахметова, недопустимо, что 30% жителей области получают АСП.

«Если в апреле текущего года АСП в стране была назначена 55 тыс. семей, то в сентябре эта помощь выплачивается 405 тыс. семей. Рост числа нуждающихся произошел более чем в 7,5 раза. Это непозволительно, что почти треть нашего населения живет за счет государства», – резонно отметил аким области.

Он призвал не прекращать выдачу соцпомощи, но дал поручение акимам районов и городов провести тщательную проверку обоснованности начисления выплат.

«Прошу не третировать людей, но надо тщательно проверить необходимость выдачи АСП. Нельзя быть добрыми за счет всего общества. Скоро все граждане скажут: зачем работать, если можно получить АСП. Кто тогда работать будет, и откуда у государства появятся ресурсы?» – резюмировал глава региона.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Социальная поддержка, Акимат, Общество,
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