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30 выпускников местного вуза придут работать в полицию в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
5 Июня 2020, 22:50
30 выпускников местного вуза придут работать в полицию в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В полицию Северо-Казахстанской области в этом году намерены поступить на службу около 30 выпускников юридических специальностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, опрос среди студентов проводили преподаватели местного вуза. Стражи порядка считают, что такого результата удалось добиться благодаря расширенной работе по привлечению молодёжи на полицейскую службу.

«В прошлом году вуз и департамента полиции заключили меморандум о сотрудничестве, благодаря которому работает механизм взаимодействия от профориентационных бесед со студентами до трудоустройства выпускников в органах внутренних дел. Наша цель — растить профессиональные кадры уже со студенческой скамьи, готовить их к пониманию того, что на службе их ждут сложные психофизические нагрузки, порой ненормированный рабочий день и ответственность за судьбы людей. Эта работа требует знания законодательства, большой самоотдачи», — сказал заместитель начальника департамента полиции Капез Даулетбаев.

В СКУ им. М.Козыбаева создали клуб «Заңгер». В нём с будущими юристами занимаются сотрудники Следственного управления, Управления по противодействию наркопреступности, других подразделений. Встречи проходят в формате семинаров и практических занятий.

В 2019 году в ряды полиции области пришли около 80 молодых сотрудников, из них 21 выпускник североказахстанского вуза.


Северо-Казахстанская область   Вузы   МВД РК  
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