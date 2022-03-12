30 вокалистов исполнили песни Розы Баглановой в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Певец из Караганды Ербота Ұзақбаев стал обладателем Гран-при областного вокального конкурса «Ақмаңдайлым». Мероприятие было посвящено 100-летию народной артистки СССР, Народному герою Казахстана советской и казахской оперной и эстрадной певице Розе Баглановой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Конкурс для вокалистов организовало управление культуры, архивов и документации и Научно-методический центр досуга и народного творчества. В Караганду съехались 30 участников из разных городов и районов.

Конкурсанты боролись за победу в течение двух дней. В первом туре они должны были исполнить песню из репертуара Розы Баглановой. Во второй день вокалисты показывали своё мастерство, выбрав композицию на свободную тему.

«Конкурс проводился по двум возрастным категориям – 18–35 лет и 36–50 лет. Из репертуара Розы Баглановой чаще других звучали песни «Асыл арман», «Ақмаңдайлым», «Әдемі-ау» и «Іңкәрім-ай». Во втором туре мы услышали как народные, так и современные композиции. На мой взгляд, лучше всех выступили вокалисты из Сатпаева и Караганды», – поделилась член жюри солистка концертного объединения имени Кали Байжанова Гульмира Тапай.

После долгого обсуждения жюри присудило Гран-при карагандинцу Ерботе Узакбаеву. Первое место между собой поделили Жазира Казимова из Нуринского района и Ерболат Маханбет из Караганды.

«Пением занимаюсь с 2006 года. Не раз участвовал в различных песенных конкурсах – имени Кенеса Дуйсекеева, Ескендира Хасангалиева, «Жулдыз», «Атамекен». К этому конкурсу старательно готовился. В первом туре исполнил песню «Асыл арман». Она мне очень близка по духу. Для второго выбрал «Аңыз ару». В этот раз были сильные соперники, за победу пришлось побороться», – сказал Ербота Узакбаев.

Конкурс завершился гала-концертом с участием победителей.