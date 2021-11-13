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30 водителей в состоянии алкогольного опьянения задержали за пять дней на дорогах СКО

13 Ноября 2021 20:53
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30 водителей в состоянии алкогольного опьянения задержали за пять дней на дорогах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 8 по 12 ноября на дорогах остановили 30 нетрезвых водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, с 8 ноября 370 сотрудников полиции задействовали в оперативно-профилактическом мероприятии «Безопасная дорога».

С начала недели полицейские выявили 1 865 правонарушений. Больше всего нарушений – свыше 300 – зарегистрировали со стороны пешеходов. Выявлено свыше 90 фактов превышения скорости. Остановили 11 водителей, который были ранее лишены прав, но все равно сели за руль.

Самая пугающая статистика – количество задержанных за этот период нетрезвых водителей. Таких на дорогах оказалось 30 человек.

«Днем в центре Петропавловска задержан 68-летний горожанин, ехавший за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Был составлен административный протокол. Теперь водителю предстоит забыть об управлении автомобилем на 7 лет. Стоит отметить, что в рамках проводимых рейдов - количество выявленных правонарушений не самоцель. Главная задача операции «Безопасная дорога» - профилактика грубых нарушений правил дорожного движения и предупреждение автоаварий», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Напомним, свыше двух тысяч нарушений ПДД выявлено в Казахстане в ходе ОПМ «Безопасная дорога».

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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Транспорт   #МВД РК   #Регионы  
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Автор:

Олеся Жуковень

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