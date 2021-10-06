30 водителей-лишенников осудили за нетрезвую езду в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году осудили 30 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде, будучи ранее уже лишенными прав за аналогичное правонарушение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 12 из них получили наказание в виде лишения свободы от 6 месяцев до 4 лет. Всех лишили права управления пожизненно. 8 уголовных дел находятся на рассмотрении в суде. По шести таким происшествиям проводится расследование.

«Самое большое наказание понес житель района М. Жумабаева. 31-летний мужчина лишился свободы на четыре года. Лишенный два года назад права управления транспортом за вождение в нетрезвом виде, он снова сел за руль в состоянии опьянения. В апреле этого года совершил наезд на велосипедистку», - рассказал начальник управления дознания Ербол Бектуров.

В селе Докучаево Тимирязевского района в минувшие выходные полицейские задержали лишенного прав пьяного водителя, который проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке. В отношении водителя по факту невыполнения требований сотрудника полиции составлен административный протокол. Проводится досудебное расследование. Водителю грозит пожизненное лишение водительских прав.