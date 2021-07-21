ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 30 водителей-должников выявили в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области совместно с частными судебными исполнителями проводят рейдовые мероприятия по задержанию и водворению на специализированную стоянку транспортных средств, принадлежащих должникам. С начала года водворено 30 автомашин, у владельцев которых имеются задолженности по административным штрафам, алиментам, а также налогам.

К примеру, 18 июля года сотрудники полиции остановили автомобиль Toyota под управлением водителя, у которого имеется задолженность в размере 160 тысяч тенге. За уклонение от оплаты административных штрафов транспортное средство было водворено на штрафстоянку.