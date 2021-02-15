30 видов цветов выращивают в одной из колоний ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ – В одном из исправительных учреждений Восточного Казахстана организована посадка 30 видов цветов к 30-летию Независимости РК, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента УИС по ВКО.

В ведомстве сообщили, что в учреждении ОВ-156/6 посадкой и выращиванием цветов занимается 30-летний осужденный Алексей.

«Когда я попал в места лишения свободы, я понял, чтобы время шло быстрее, мне нужно заняться каким-то делом. Я посещал разные кружки, играл в шахматы. Но чувствовал, что это не мое. Тогда я обратился к начальнику отряда с просьбой выдать мне инвентарь для посадки цветов. Я рад, что администрация учреждения пошла мне на встречу», - рассказал осужденный.

При этом осужденный так же рассказал, что выращивание цветов, их цветение дарят приятные, переплетающиеся ароматы. Эстетическая неповторимость лепестков радует глаз, рождает вдохновение. Несмотря на то, что на улице 30-градусные морозы, в теплице очень тепло для выращивания таких цветов как петуния, розы и лилии.