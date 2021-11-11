30 улиц столицы: новый молодежный проект запустили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодёжное крыло ОО «Кыргызское ЭКО г.Нур-Султан» реализует проект «Егеменді еліміздің 30 танымал тұлғалары», посвящённый 30-летию Независимости Казахстана. В рамках проекта планируется рассказать о 30-ти известных личностях, именами которых названы столичные улицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Целью проекта является пропаганда памяти тех, кто внёс вклад в независимость Казахстана, развитие интереса к истории страны, формирование патриотизма и любви к Родине.

О 30-ти улицах столицы, которые носят имена известных личностей, внёсших вклад в независимость Казахстана, будет рассказано в социальных сетях. В проекте примут участие более 100 представителей столичной молодежи, которые расскажут о жизни и деятельности этих личностей, об истории улицы, зданиях и учреждениях, расположенных на ней.

Прямые трансляции будут вестись из студии столичного Дома Дружбы, где в диалог с молодежью вступят ученые, государственные и общественные деятели.

Во время проекта студенты займутся сбором материалов из архивов Национальной академической библиотеки РК.

Ведущие продюсеры, режиссёры, журналисты и операторы проведут краткосрочные мастер-классы с участниками проекта.

К слову, 8 декабря текущего года планируется трансляция с проспекта Тәуелсіздік. Участники проекта проследуют по проспекту до площади Қазақ елі, далее в Доме Дружбы состоится форум участников проекта «Егеменді еліміздің 30 танымал тұлғалары», подведение итогов и награждение участников проекта.