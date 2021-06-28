30 участников ОПГ привлекли к уголовной ответственности в Казахстане в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с начала текущего года ликвидировано 10 нарколабораторий. Об этом сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К уголовной ответственности привлечено 3 лидера и 30 участников организованных преступных наркогрупп. Заблокировано 740 сайтов, распространявших наркотики. Ликвидировано 10 нарколабораторий», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге.

Ранее сообщалось, что за неделю в Казахстане совершено 3 121 преступление, 2 071 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 15 убийств, 1 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, 3 разбоя, раскрыто 37 грабежей, 519 краж чужого имущества.