30 тысяч уклоняющихся от армии молодых людей ищет Минобороны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Старший офицер Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК Руслан Тапашев сообщил о проводимой работе по поиску уклоняющихся от службы в армии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы их ищем. Их количество в прошлом году было более 37 тысяч человек. Мы занимаемся их поисками согласно договоренностям с акиматами и местными военкоматами, полицией, они проводят работу по поиску и доставке в военкоматы», - сказал Руслан Тапашев на брифинге в СЦК.

По его словамм, в 2023 году уже разыскивается более 30 тысяч «уклонистов».

«Средний возраст - от 18 до 27 лет, то есть люди призывного возраста», - добавил спикер.

Как сообщалось ранее, советник министра обороны РК Айгуль Тулембаева перечислила образовательные льготы, предоставляемые солдатам, прошедшим срочную воинскую службу.

«Во-первых, ребята, отслужившие срочную воинскую службу, могут без учета ЕНТ на платной основе в течение календарного года поступать во все вузы страны. Отмечу, что соответствующие изменения уже внесены в типовые правила приема, утверждаемые приказом министра науки и высшего образования. Эти правила прошли согласование в Министерстве юстиции и сейчас находятся на стадии регистрации», - отметила представитель Минобороны.