30 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано за два месяца в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - По данным департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Карагандинской области с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 30 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, из них 20 129 - дети до 14 лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Отмечается рост заболеваемости ОРВИ в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1,1% (29 881).

В текущем эпидемиологического сезоне регистрация лабораторно подтвержденных случаев гриппа началась с декабря, когда был лабораторно подтвержден грипп В. В настоящее время циркулируют 3 штамма А (H1N1), А (H3N2), B. Всего лабораторно подтвержденных случаев гриппа -142, в том числе тип А (H1N1) - 66, А (H3N2) - 39, В-37. В этом эпидсезоне, также, как и в прошлом, превалирует штамм А (H1N1). Из числа заболевших, вакцинированных лиц нет. Из сказанного выше следует вывод: вакцинация является наиболее эффективным средством профилактики гриппа.

«Следует отметить, что особенно опасен грипп в период беременности, так как беременность коренным образом влияет на иммунную систему. Когда женщина беременна, ее иммунная система не так быстро реагирует на заболевания, как это было до беременности. Организм беременной женщины знает, что нужно прежде всего защищать ребенка. Таким образом, он естественным образом снижает способность иммунной системы, защищать мать и реагировать на болезни. Но от этого возрастает риск заболеть гриппом и перенести его осложнения», - сообщают в управлении здравоохранения Карагандинской области.

Стоит отметить, что у беременных женщин, которые перенесли грипп, могут быть преждевременные роды. Это может случиться до 37 полных недель беременности. Следует помнить, что преждевременные роды могут привести к серьезным проблемам со здоровьем вашего ребенка. Учитывая, что заболевание передается воздушно-капельным путем, весьма сложно не заразиться в период подъема заболеваемости гриппом. Надеяться, что ношение маски убережет от заболевания на 100% не стоит. Маска эффективна в течение 2-3 часов, потом ее необходимо менять, кроме того, при ношении маски необходим контроль плотного прилегания.

В то время как возрастает внимание к коронавирусу, в мире нарастает эпидемия гриппа. Однако никто не следит за статистикой зараженных и летальных исходов, которая могла бы поразить своими масштабами. Например, только в США в этом сезоне от гриппа зафиксировано уже 12 тысяч смертей и 22 миллиона инфицированных.

Меры профилактики: мытье рук, влажная уборка, проветривание помещении и воздержания от посещений мест большого скопления людей. Вышеуказанные рекомендации также являются профилактическими мерами коронавирусной инфекции.