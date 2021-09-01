30 тысяч первоклассников пошли в школы Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В новом учебном году контингент школ в Алматы составит около 300 тысяч учащихся, в первых классах будут обучаться более 30 тысяч детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня учащиеся 2-11-х классов 100% обеспечены учебниками из библиотечных фондов, завершена также доставка учебников, в том числе әліппе и букваря для 1-х классов. Бесплатным питанием будут обеспечены свыше 23 тысяч детей.

Для обеспечения безопасного эпидемиологического окружения детей более 34 тысяч сотрудников государственных и 11 тысяч сотрудников частных организаций образования, кроме имеющих медицинские противопоказания, 100% провакцинированы. Все организации будут соблюдать установленную наполняемость в 25 учащихся, меры дезинфекции и обработки помещений.