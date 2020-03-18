30 тысяч масок ежедневно планирует поставлять жамбылцам фармацевтический завод

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Обеспечить аптеки региона медицинскими масками и усилить санитарно-эпидемиологический контроль в Жамбылской области поручил Бердибек Сапарбаев соответствующим ведомствам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Между тем, в социальных сетях жамбылцы говорят о том, что в аптеках Тараза невозможно купить медицинские маски.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, накануне аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев ознакомился с работой аптек, расположенных в супермаркетах Тараза «Firkan» и «MART». Выяснилось, что дезинфицирующие средства и медицинские маски имеются, однако стоимость необоснованно завышена.

Глава региона упрекнул руководителя областного управления здравоохранения Марата Жуманкулова в том, что не во всех аптеках региона можно найти медицинские маски, а где они есть, то продаются по завышенной цене, которая доходит до 150 тенге. И при этом отметил, что на территории Жамбылской области работает предприятие по выпуску медицинских изделий, мощность которого позволяет полностью обеспечить регион медицинскими масками собственного производства.

Отметим, что в 2011 году в 20 км от Тараза, в селе Айша-биби Жамбылского района, в рамках программы ФИИР открылся фармацевтический завод «Super-pharm». Предприятие оснащено новейшим импортным оборудованием и обеспечивает своей одноразовой продукцией отечественные медицинские учреждения в регионах Казахстана. В год здесь могут выпускать до 15 миллионов высококачественных и безопасных изделий, предназначенных для стационаров, применяющихся в акушерстве, гинекологии, хирургии, в день – до 80 тысяч.

«Имея в области собственное производство, не можем свою область обеспечить элементарными медицинскими изделиями. Контроль и работа со стороны департамента ведется плохо», - подчеркнул аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, пообещав принять строгие меры по недопущению спекулятивного роста цен на столь необходимые товары.

Как сообщили в областном акимате, 17 марта с фармацевтическим заводом «Super-pharm» достигнута договорённость о ежедневной поставке 30 тысяч медицинских масок, и объем этот планируется увеличить.

Как сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в департаменте Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг по Жамбылской области, создана мониторинговая группа в рамках работы регионального штаба для предотвращения экономического кризиса и стабилизации цен на социально значимые товары. В составе мониторинговой группы департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК Жамбылской области, облуправление предпринимательства и индустриально-инновационного развития, общество ветеранов, «Ассоциация по поддержке и развитию фармацевтической деятельности Жамбылской области».

«17 марта мониторинговой группой проведен анализ в шести розничных аптечных сетях города на предмет соблюдения субъектами предельных цен на лекарственные средства, - рассказала заместитель руководителя департамента Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг по Жамбылской области Минздрава РК – главный государственный фармацевтический инспектор Жамбылской области Мадина Шиналиева. - Цены на лекарства в аптеках области не превышают установленные предельные цены, утвержденные приказом министра здравоохранения РК о предельных ценах на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации. В рамках мониторинга установлено, что через аптечную сеть ТОО «Амир и Д» и ТОО «Жасулан» ежедневно реализуются медицинские маски по цене 50 тенге в количестве 30 тысяч штук».

В пресс-службе акима Жамбылской области отметили, что в Таразе и районах Жамбылской области создано 18 мобильных групп, которые ведут контроль проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в общественных местах, учреждениях, на общественном транспорте. В составе мобильных рабочих групп представители неправительственных организаций, ветераны и волонтеры.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев обозначил перед руководителями госорганов региона задачи, исходящие из Указа Главы государства о введении в Казахстане чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан будет усилена охрана общественного порядка, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения.