30 тысяч геологических отчетов загрузят на платформу KAZNEDRA в 2022 году

20 Декабря 2022, 11:54

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев сообщил о планах по переводу в цифровой формат бизнес-процессов недропользователей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня, к сожалению, предоставление геологической информации осуществляется на бумажных носителях, и занимает длительное время. Поэтому, нами совместно с Министерством цифрового развития разработана информационная платформа KAZNEDRA, в рамках которой происходит наполнение геологической информацией Национального банка данных для обеспечения открытого доступа к геологическим материалам», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

Кроме этого, по его словам, платформа предполагает перевод в цифровой формат бизнес-процессов недропользователей.

«Тем самым, мы сократим сроки оказания услуг и получения геологической информации и, соответственно, обеспечим привлечение инвестиций в геологоразведку. На сегодня платформа KAZNEDRA работает в пилотном режиме. До конца текущего года в платформу будут загружены 30 тысяч геологических отчетов», - добавил глава Минэкологии.