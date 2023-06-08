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30 тысяч долларов отдала мошенникам пенсионерка в Павлодаре

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Июня 2023, 18:33
30 тысяч долларов отдала мошенникам пенсионерка в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 30 тысяч долларов отдала мошенникам пенсионерка в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

6 июня на домашний телефон 78-летней пенсионерки позвонил мужчина и сообщил, что ее сын совершил ДТП, необходимо заплатить 20 млн тенге. Собеседник разговаривал с пенсионеркой до момента, пока к ней домой не приехал парень по имени Руслан, которому женщина отдала 30 тысяч долларов.

Обман раскрылся, когда она позвонила сыну, живущему в Москве. Убедившись, что с ним все хорошо, позвонила в полицию.

Василий Скляр уточнил, что по факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК. Также проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к факту.

«Если вы получили подобный звонок, прежде всего, успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Если его телефон отключен, то перезвоните другим родственникам. Позвонив в отдел полиции, можно узнать, действительно ли родственник находится в отделе полиции. Обращайте внимание на коды номеров, если видите, что они начинаются с +4 и прочих необычных для нашего региона цифр, можете стать жертвой мошенничества. Эти номера используют технологию VoIP – виртуальная телефония, срок существования которых от 3 до 5 дней, также эта технология не дает возможности совершить обратный звонок по указанному номеру. Сбросьте трубку и сообщите о факте мошенничества в полицию», - предупредили в ДП.


Павлодарская область   Борьба с преступностью   МВД РК   Павлодар  
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