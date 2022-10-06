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    21:30, 05 Октябрь 2022 | GMT +6

    30 тысяч бегунов примут участие в Пекинском марафоне

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Около 30 тыс. бегунов примут участие в юбилейном, 40-м международном Пекинском марафоне, который пройдет в столице КНР в ноябре. Об этом говорится в сообщении оргкомитета спортивного мероприятия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Регистрация участников Пекинского марафона началась в минувший вторник и продлится до этой пятницы. Согласно правилам, 30 тыс. бегунов отберут путем жеребьевки.

    В 2019 году для участия в Пекинском марафоне зарегистрировалось 160 тыс. человек.

    Как говорится в сообщении оргкомитета, помимо того, что участники марафона должны быть вакцинированными от коронавируса, им следует, за неделю до забега ежедневно «декларировать» состояние своего здоровья и не покидать пределы Пекина. Кроме того, бегунам за 24 часа до старта марафона нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест на КВИ.

    40-й международный Пекинский марафон должен был состояться в 2020 году, но отменен из-за пандемии коронавируса. В 2021 году спортивное мероприятие также было отменено.

    Дистанция марафона длиной 42,195 км берет начало на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина и заканчивается на Олимпийском спорткомплексе на севере столицы КНР. Пекинский марафон ежегодно проводится с 1981 года. Трасса соответствует критериям Международной ассоциации легкоатлетических федераций и на ней могут устанавливаться мировые рекорды.


    Фото из открытых источников




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