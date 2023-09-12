30 тысяч алматинцев не представили декларацию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2023 года стартовал второй этап всеобщего декларирования. В рамках второго этапа Декларацию об активах и обязательствах физического лица по форме 250.00 предоставляют работники государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора, а также их супруги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДГД Алматы.

В целом по городу Алматы 152 484 физических лиц обязаны представить декларацию в рамках второго этапа всеобщего декларирования.

Несмотря на то, что срок представления декларации истекает 15 сентября текущего года 30 195 лиц не исполнили свои обязательства. Из общего количества не представивших декларацию 61% или 18 440 лиц приходится на работников сферы образования, здравоохранения, культуры и спорта, остальное на работников квазигосударственного сектора.

Необходимо отметить, что за непредставление декларации в срок, КоАП РК предусмотрена административная ответственность.

Декларацию можно предоставить в электронном виде через «Кабинет налогоплательщика» (cabinet.salyk.kz), Портал «электронного правительства» (egov.kz), а также через мобильное приложение eSalyq Azamat.

По всем вопросам обращаться в единый контакт-центр по номеру 1414.