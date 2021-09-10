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    14:23, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    30 тонн сена загорелось в ВКО

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    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Глубоковском районе в селе Ушановский на открытой территории земельного участка загорелось 30 тонн сена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали огонь. П ричиной возгорания стала д етская шалость с огнем.

    Как отмечают спасатели, тушить горящее сено очень сложно, огонь мигом охватывает огромную площадь. Если скирды расположены с нарушениями правил пожарной безопасности существует угроза строениям.

    Департамент по чрезвычайным ситуациям напоминает основные правила пожарной безопасности при хранении сена:

    - Для хранения подходит только хорошо высушенное сено. Высокая сохранность сена достигается при его размещении в сенохранилищах.

    - Стога и скирды ставят на сухих и возвышенных местах, которые безопасны в пожарном отношении и не затопляются водой.

    - Территория сеноскладирования должна быть очищена от сгораемого мусора, обнесена изгородью или расположена желательно вблизи водоисточников.

    - Расстояние от скирд до линии электропередач не может превышать менее 15 метров, до дорог - не менее 20 метров, располагать скирды на 50 метров от зданий и строений.

    - Не допускается складирование сена на крышах сараев вблизи жилых строений, а также загромождение проходов и проездов.

    - При перевозке сена на транспорте высота его укладки не должна превышать 4,5 метра.

    - При пожаре сообщать по номеру 101 или 112.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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