30 тонн сена загорелось в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Глубоковском районе в селе Ушановский на открытой территории земельного участка загорелось 30 тонн сена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали огонь. П ричиной возгорания стала д етская шалость с огнем.

Как отмечают спасатели, тушить горящее сено очень сложно, огонь мигом охватывает огромную площадь. Если скирды расположены с нарушениями правил пожарной безопасности существует угроза строениям.

Департамент по чрезвычайным ситуациям напоминает основные правила пожарной безопасности при хранении сена:

- Для хранения подходит только хорошо высушенное сено. Высокая сохранность сена достигается при его размещении в сенохранилищах.

- Стога и скирды ставят на сухих и возвышенных местах, которые безопасны в пожарном отношении и не затопляются водой.

- Территория сеноскладирования должна быть очищена от сгораемого мусора, обнесена изгородью или расположена желательно вблизи водоисточников.

- Расстояние от скирд до линии электропередач не может превышать менее 15 метров, до дорог - не менее 20 метров, располагать скирды на 50 метров от зданий и строений.

- Не допускается складирование сена на крышах сараев вблизи жилых строений, а также загромождение проходов и проездов.

- При перевозке сена на транспорте высота его укладки не должна превышать 4,5 метра.

- При пожаре сообщать по номеру 101 или 112.