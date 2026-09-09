30 тысяч вейпов нашли на складах нелегального интернет-магазина в Карагандинской области

Крупные партии электронной продукции, предназначенной для незаконной продажи, изъяли в рамках двух уголовных дел в Карагандинской области. Только по одному из них следствие раскрыло целую сеть с четырьмя складами, операторами интернет-магазина и курьерами, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Карагандинской области уничтожили крупные партии электронных систем потребления и жидкостей для вейпов общей стоимостью 570 млн теңге. Продукция была изъята в рамках двух уголовных дел и признана вещественными доказательствами, сообщили в Департаменте экономических расследований по Карагандинской области.

Одно из уголовных дел связано с деятельностью интернет-магазина, который продавал вейпы через мессенджер Telegram. По данным ДЭР, организаторы выстроили разветвленную схему сбыта: для хранения продукции использовались четыре склада, а работу интернет-магазина обеспечивали операторы и курьеры.

Фото: Департамент экономических расследований по Карагандинской области

— Незаконный оборот вейпов все чаще перемещается в онлайн-пространство, где для реализации продукции используются мессенджеры, интернет-магазины, курьерская доставка и специально организованные места хранения. В данном случае была выявлена именно такая разветвленная схема, что позволило пресечь деятельность не только непосредственных продавцов, но и инфраструктуру, обеспечивавшую сбыт продукции, — сообщили в ДЭР по Карагандинской области.

Во время обысков правоохранители обнаружили около 30 тысяч электронных систем потребления. Стоимость изъятой партии оценили в 340 млн теңге.

Организаторы незаконного интернет-магазина предстали перед судом. Им назначили наказание в виде 2,5 года ограничения свободы. Изъятая продукция после завершения необходимых процессуальных процедур была уничтожена в установленном порядке.

Фото: Департамент экономических расследований по Карагандинской области

Еще одна крупная партия была изъята в рамках другого уголовного дела. В нее вошли 3 495 электронных систем потребления и 1 785 жидкостей для вейпов общей стоимостью 230 млн теңге. Эта продукция также была уничтожена.

Таким образом, в рамках двух уголовных дел из незаконного оборота вывели и уничтожили продукцию общей стоимостью 570 млн теңге.

Фото: Департамент экономических расследований по Карагандинской области

В ДЭР отмечают, что уничтожение изъятых партий необходимо для того, чтобы исключить возможность их повторного попадания на нелегальный рынок. Процедура прошла в присутствии сотрудников Департамента экономических расследований по Карагандинской области и других заинтересованных лиц.

— Наша задача — не только выявлять и изымать крупные партии запрещенной продукции, но и не допустить ее повторного попадания на рынок. Поэтому после завершения всех предусмотренных законом процедур вещественные доказательства подлежат уничтожению, что исключает возможность их дальнейшего использования в незаконном обороте, — отметили в ДЭР по Карагандинской области.

Фото: Департамент экономических расследований по Карагандинской области

Работа по выявлению незаконных каналов сбыта продолжается. Особое внимание уделяется интернет-магазинам и мессенджерам, которые используются для реализации запрещенной продукции.

В ведомстве подчеркивают, что пресечение незаконного оборота включает не только изъятие продукции, но и установление всей цепочки ее нелегального распространения — от организаторов и мест хранения до операторов интернет-магазинов и курьеров.

Ранее сообщалось, что в Астане расследуют преступную схему по незаконной реализации вейпов на сумму 3,2 млрд теңге.