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30 столичных семей получили продуктовые наборы в честь 30-летия Независимости РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
26 Февраля 2021, 16:19
30 столичных семей получили продуктовые наборы в честь 30-летия Независимости РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султан в рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан стартовал проект «Ровесники независимости». 30 молодых успешных людей столицы развезли продуктовые наборы нуждающимся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы являемся ровесниками независимости нашей страны и ко Дню независимости в рамках «Елорда жастары» решили сегодня осуществить благотворительную акцию – отвезти малоимущим и многодетным семьям продукты, либо тем семьям, где есть дети-инвалиды, а также мамам-одиночкам. Продукты мы отвезем 30 семьям – тоже символичная цифра, в честь 30-летия независимости. В продуктовые ящики входят мука, сахар, соль, хлеб, масло и многое другое», - сказала участница благотворительной акции Айгерим Жанбуршина.

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В течение года ровесники независимости занимаются наставничеством детей интернатных учреждений, сажают 30 тысяч деревьев в столице, проводят тренинги и образовательные экскурсии для детей с ограниченными возможностями, а также 30 других благотворительных мероприятий.

Одна из них – раздача продуктовых корзин и социальная помощь малообеспеченным семьям столицы.

Основная цель проекта – познакомить общественность с успешными ровесниками Независимости Казахстана, покорившими большие высоты.

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Астана   Благотворительность   Социальная поддержка   Общество   30 лет Независимости  
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