30 случаев клещевого энцефалита выявлено в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный центр экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК за апрель-май 2023 года провел 3 200 исследований на клещевой энцефалит, выявлено 30 случаев инфицирования, передает МИА «казинформ» со ссылкой на пресс-службу КСЭК.

В ходе исследований, проведенных в регионах Казахстана, положительные результаты зарегистрированы по Восточно-Казахстанской области (76,6%), г. Алматы (13,3%) и в Костанайской области (3,3%), области Жетысу (3,3%).

Исследования проводятся в лабораториях особо опасных инфекций генетическими и иммуноферментными методами, направленными на выявление РНК и антител/антигенов вируса клещевого энцефалита.

Специалисты отмечают, что пик клещевой активности приходится на апрель-май и август-сентябрь.

Напомним, клещевой энцефалит – это вирусное природно-очаговое острое инфекционное заболевание. Болезнь развивается после присасывания клеща. В организме человека вирус проникает в центральную нервную систему (головной и спинной мозг), где происходит его размножение. Инкубационный период при клещевом энцефалите колеблется от 14 до 30 дней.