30 школ Казахстана получили по миллиону тенге в рамках проекта Barine bilim

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 сельских школ из десяти регионов Казахстана получили малый грант в рамках проекта Barine bilim, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил председатель ЧФ «Фонд развития общественно значимых инициатив» Ермек Мажитов, 30 школ из отдаленной и сельской местности в десяти регионах Казахстана будут оснащены необходимым оборудованием на сумму 1 млн тенге для улучшения культуры и образовательного процесса.

Стоит отметить, что Barine Bilim - проект, стартовавший в сентябре в рамках «National Teacher Prize Kazakhstan – Национальная премия «Учитель Казахстана». Данная премия была инициирована учредителем Фонда развития общественно-значимых инициатив - Алией Назарбаевой в рамках международной премии Global Teacher Prize.

«Национальная премия «Учитель Казахстана» - это уникальный проект. Это премия, которая присуждается нашим учителям в рамках глобальной премии «Учитель мира». Глобальная премия «Учитель мира» проходит ежегодно. В 2019 году по инициативе нашего учредителя фонда Алии Назарбаевой было принято решение инициировать национальную премию «Учитель Казахстана» для того, чтобы поощрить наших учителей и их достижения. На протяжении трех лет премия собрала множество учителей со всех регионов нашей страны и дала возможность нашим учителям поучаствовать в этой премии. Результатом трехлетней работы можно смело сказать, что один из наших учителей вошел в топ-50 учителей мира на Global teacher Prize. Асхат Жумабеков - учитель физики НИШ города Семея», - рассказал Ермек Мажитов на пресс-конференции, посвященной промежуточным итогам проекта «Barine Bilim» в Нур-Султане.

Он отметил, что в рамках премии «Учитель Казахстана» было принято решение поддержать и сельские школы с целью предоставления им грантов в размере 1 миллиона тенге. 15 сентября текущего года были определены 30 школ. Гранты получили представители сельских школ из 10 регионов нашей страны.

«Проект малых грантов позволяет учителям самим выбрать то, чего не хватает для их учеников. И это делает его эффективным в решении актуальных проблем в области образования, поскольку финансирование здесь идет напрямую в школы, в виде предоставления материально-технической базы», - сказал председатель ЧФ «Фонд развития общественно значимых инициатив» Ермек Мажитов.

Список инвентаря был составлен по согласованию с учителями и администрациями школ на индивидуальные нужды учебных заведений. В основном педагоги запрашивают необходимые товары для организации учебного процесса: ноутбуки, интерактивные доски, принтеры и проекторы. Также педагоги выразили желание пополнить библиотечный фонд, закупить лабораторное оборудование и спортинвентарь.

«Сейчас идет процесс реализации, каждая сельская школа в рамках полученных средств реализует социальные проекты. К примеру, школа улучшает свой библиотечный фонд, озеленение на территории школы, улучшается материально-техническая база. До 10 декабря текущего года планируем полностью завершить данный процесс», - отметил Е. Мажитов.

Всего, как проинформировал председатель Фонда развития общественно значимых инициатив, на конкурс было подано 150 заявок.

«По результатам отбора, комиссия путем голосования определила 30 школ. В итоге 30 школ были представлены 10 регионами, в частности из Павлодарской, Мангистауской, Туркестанской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей», - добавила Ермек Мажитов.

Отметим, что проект осуществлен при поддержке фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust.

«Центр поддержки гражданских инициатив является партнером проекта Barine bilim. Мы уже пять лет работаем над решением актуальных социальных проблем общества путем привлечения потенциала неправительственного сектора. В этом году результатом активной работы по привлечению внебюджетных средств для осуществления более комплексной поддержки стала программа малых грантов для участников премии «Учитель Казахстана», - прокомментировала в ходе пресс-конференции заместитель председателя Центра поддержки гражданских инициатив Баян Абенова.