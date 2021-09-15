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    19:00, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    30 сентября завершается регистрация участников в Президентский молодежный кадровый резерв

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До 30 сентября включительно продолжается прием заявок в Президентский молодежный кадровый резерв, передает МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по делам государственной службы.

    Прием документов начался 1 сентября в онлайн режиме на платформе pkrezerv.gov.kz. В соответствии с поручением Главы государства в текущем году в Президентский молодежный кадровый резерв будет отобрано 50 резервистов. Цель – выявить и привлечь на государственную службу молодые таланты, которые не боятся брать ответственность и принимать нестандартные и эффективные решения, а главное, руководствуются общественными интересами.

    Участвовать в конкурсе могут граждане Казахстана не старше 35 лет, с высшим образованием, стажем работы не менее пяти лет, владеющие государственным языком не ниже среднего уровня.

    На сегодняшний день уже поступила 991 заявка от 329 женщин и 662 мужчин. Наибольшее число желающих в Президентский молодежный кадровый резерв, а именно 198 человек, живут в столице. На втором месте Алматинская область, где подали заявки 166 человек. На третьем месте жители Костанайской области, где 129 человек мечтают попасть в команду Президента.


    Теги:
    Президентский кадровый резерв Общество
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