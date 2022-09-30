30 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

138 лет назад (1884-1940) родился ЖАЙНАКОВ Ыбырайым - активист Алашского движения.

Уроженец Верненского уезда Жетысуского района (ныне - Алматы). Окончил Верненскую мужскую гимназию. Работал переводчиком в управлении Жетысуской области. Активно участвовал в общественно-политической жизни. Под его руководством 21 октября 1911 года прошел совет волостных и аксакалов, который принял решение отправить в Санкт-Петербург представителей местного населения с просьбой к членам Государственной думы о недопущении вмешательства отделов политического розыска в дела кочевого народа. Участвовал в подготовке и проведении Всероссийского съезда мусульман.

После Февральской революции 1917 года участвовал в осуществлении общественно-политических преобразований в крае. Организовал первый съезд Казахского комитета Жетысуской области, в котором принял участие 81 делегат. Исполнял обязанности председателя съезда. 19 июля 1917 года был назначен заместителем комиссара Временного правительства по Жетысуской области. Участник первого и второго Всеказахского съездов 1917 года. Депутат от Жетысуской области во Всероссийском учредительном собрании.

В июле-августе 1917 года вместе с Алиханом Букейхановым, Мустафой Шокаем, Жаханшой Досмухамедовым участвовал в совещании членов Сибирского правительства и Учредительного собрания, проходившем в Челябинске. Занимался вопросами возвращения на родину казахов и кыргызов, бежавших в Китай после подавления национально-освободительного восстания в 1916 году. Оказывал помощь по обеспечению продовольствием голодающих Жетысу, регулировал отношения между коренным населением и переселенцами. После прихода к власти большевиков и изменения общественно-политической ситуации в стране, вместе с некоторыми деятелями Алашского движения переселился в Китай, где стремился организовать вооруженное сопротивление большевикам.

назад (1934) родился- писатель-публицист, поэт, переводчик, заслуженный деятель культуры Казахстана.

Уроженец Акмолинской области. Окончил Карагандинский педагогический институт.

Трудовая деятельность: работал ответственным секретарем районной газеты «Колхоз жолы», учителем школы, в республиканском журнале «Ара» - «Шмель», заместителем редактора Алматинской областной газеты «Жетісу», заместителем редактора республиканской газеты «Егемен Қазақстан», главным редактором газеты «Халық кеңесі», журнала «Ақиқат».

В 1963 году вышел его первый сборник стихов под названием «Первая книжка». Автор сборников стихов, исторических очерков и эссе, повестей «Тұңғыш кітап», «Дала туралы толғау», «Қапшағай хиқаясы», «Бұлар бірінші болып еді», «Абылай хан», «Ханзаданың қасіреті», «Оқ жетпес», «Қазақ ханымдары».

Занимается переводами произведений мировой и классической русской литературы. Прежде чем приступить к переводам, он исследовал жизнь и творчество известных писателей, классиков мировой литературы и писал о них очерки. Переводил стихи А. Пушкина, Т. Шевченко, И. Тургенева, А. Майкова. Одной из последних крупных работ является перевод «Легенд и мифов Древней Греции». Перевел на казахский язык произведения Э. Сетон-Томпсона, М. Шолохова, В. Обручева, Н. Анова, А. Джапар-заде, Р. Фраермана, Д. Мамина-Сибиряка.

Награжден дважды орденом «Знак Почета», медалями, дважды Почетной грамотой Казахской ССР, премией Союза писателей Казахстана.

назад (1967) родился- кaзaxcтaнcкий ученый, члeн-кoppecпoндeнт Национальной академии наук, лaуpeaт Гocудapcтвeннoй пpeмии Рecпублики Кaзaxcтaн в oблacти нaуки и тexники имeни aль-Фapaби.

Окончил Томский государственный медицинский университет, военно-медицинский факультет (1992).

Трудовая деятельность: ассистент кафедры фармакологии, старший преподаватель кафедры фармакологии КазГМУ им. С.Д. Асфендиярова (1997-1998); ассистент КМИ на кафедре общей и клинической фармакологии (2000-2001); доцент кафедры общей и клинической фармакологии КМУ (2001-2009); проректор по клинической работе, организационно-экономической работе Алматинского государственного института усовершенствования врачей и профессоров кафедры клинической фармакологии (2006-2009); заместитель директора Института развития здравоохранения (2009); управляющий директор Национального медицинского холдинга (2009-2011); директор департамента трансляционной медицины, качественного долголетия и глобального здоровья (2011-2015); руководитель института экспериментальной и клинической фармакологии, директор Центра наук о жизни Национальной лаборатории Астана Назарбаев Университета (2015-2017); ректор Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова (2017-2022).

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Дeнcaулық caқтaу іcінің үздігі» (2017), «Қaзaқcтaн Кoнcтитуцияcынa 25 жыл» (2020); нагрудным знаком «Қaзaқcтaн Рecпубликacы дeнcaулық caқтaу іcінің үздігі» (2005).

назад (1979) родился- генеральный директор ТОО «Интернет-портал Nur.kz».

Родился в Караганде. Окончил Высшую школу права «Әділeт», правовeдeниe; Школу права Амстeрдамского унивeрситeта.

Трудовая деятельность: специалист по правовым вопросам ОАО «Филип Моррис Казахстан»; вицe-прeзидeнт по правовым вопросам компании «Caspian Gas Corp» (2007-2008); занимал руководящиe позиции в АО «G-media», тeлeкоммуникационном холдингe ТОО «Alem Communications Holding» (2010-2011); гeнeральный дирeктор холдинга, прeдсeдатeль правлeния (2011); гeнeральный дирeктор ТОО «DigitalTV» (2011-2014); гeнeральный дирeктор ТОО «Тeлeкомпания «ЭРА» («Сeдьмой канал») (2014-2016);

На занимаемой должности - с июля 2016 года.

назад (1981) родился- заместитель акима города Усть-Каменогорск.

Родился в Семипалатинске. Окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, финансы и кредит (2002); Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистр государственного и местного управления (2010).

Трудовая деятельность: главный специалист отдела экономики аппарата акима Жарминского района Восточно-Казахстанской области (2002-2005); заведующий сектором ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования Жарминского района» (2005-2006); главный инспектор аппарата акима Жарминского района Восточно-Казахстанской области (2006-2009); заместитель начальника ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования Жарминского района» (03.2009-05.2009); помощник акима Жарминского района ВКО (05.2009-08.2009); помощник акима Жарминского района ВКО (2010); начальник ГУ «Отдел финансов Жарминского района» (2010-2011); заместитель акима Жарминского района ВКО (2011-2013); руководитель ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования г. Усть-Каменогорск» (2013-2014); заместитель акима г. Усть-Каменогорск ВКО (2014-2017); главный экономист ТОО «Сатпаевское горно-обогатительное предприятие» (2017-2018); руководитель ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования г. Усть-Каменогорска» (2018-2020).

На занимаемой должности - с июня 2020 года.

назад (1992) родился- аким района «Сарыарка» Астаны.

Родился в Алматинской области. Окончил КИМЭП, деловое администрирование (2015); КАЗГЮУ им. М. С. Нарикбаева, магистр юриспруденции (2017); Назарбаев Университет, магистр государственного управления (2020).

Трудовая деятельность: заместитель директора по связям с общественностью ТОО «Вариант Люкс», Алматы (2013-2015); общественный сотрудник ГУ «Управления администрирования специальной экономической зоны «Астана - Новый город» (09.2015-12.2015); и.о. главного специалиста отдела инновации и инвестиции ГУ «Управление инвестиции и развития Астаны» (2015-2016); главный специалист отдела инноваций и инвестиций ГУ «Управление инвестиций и развития Астаны» (02.2016-09.2016); заместитель руководителя КГУ «Центр исследования проблем религий» акимата Астаны (2016-2017); руководитель КГУ «Центр исследования проблем религий» акимата Астаны (2017-2018); и.о. заместителя руководителя ГУ «Управление по делам общественного развития города Астаны» (08.2018-11.2018); заместитель руководителя ГУ «Управление по делам общественного развития Астаны» (2018-2019); и.о. заместителя руководителя ГУ «Аппарат акима города Нур-Султан» (01.2020-03.2020); заместитель руководителя ГУ «Аппарат акима г. Нур-Султан» (2020-2022); аким района «Сарыарка» Нур-Султана (08.2022-09.2022).

На занимаемой должности - с сентября 2022 года.