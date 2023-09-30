30 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

89 лет назад (1934) родился АКТАЕВ Сарбас Актаевич - писатель-публицист, поэт, переводчик, заслуженный деятель культуры Казахстана.

Уроженец Акмолинской области. Окончил Карагандинский педагогический институт.

Трудовая деятельность: работал ответственным секретарем районной газеты «Колхоз жолы», учителем школы, в республиканском журнале «Ара» - «Шмель», заместителем редактора Алматинской областной газеты «Жетісу», заместителем редактора республиканской газеты «Егемен Қазақстан», главным редактором газеты «Халық кеңесі», журнала «Ақиқат».

В 1963 году вышел его первый сборник стихов под названием «Первая книжка». Автор сборников стихов, исторических очерков и эссе, повестей «Тұңғыш кітап», «Дала туралы толғау», «Қапшағай хиқаясы», «Бұлар бірінші болып еді», «Абылай хан», «Ханзаданың қасіреті», «Оқ жетпес», «Қазақ ханымдары».

Занимается переводами произведений мировой и классической русской литературы. Прежде чем приступить к переводам, он исследовал жизнь и творчество известных писателей, классиков мировой литературы и писал о них очерки. Переводил стихи А. Пушкина, Т. Шевченко, И. Тургенева, А. Майкова. Одной из последних крупных работ является перевод «Легенд и мифов Древней Греции». Перевел на казахский язык произведения Э. Сетон-Томпсона, М. Шолохова, В. Обручева, Н. Анова, А. Джапар-заде, Р. Фраермана, Д. Мамина-Сибиряка.

Награжден дважды орденом «Знак Почета», медалями, дважды Почетной грамотой Казахской ССР, премией Союза писателей Казахстана.

56 лет назад (1967) родился НУРГОЖИН Талгат Сейтжанович - казахстанский ученый, доктор медицинских наук.

Окончил Томский государственный медицинский университет, военно-медицинский факультет (1992).

Трудовая деятельность: ассистент кафедры фармакологии, старший преподаватель кафедры фармакологии КазГМУ им. С.Д. Асфендиярова (1997-1998); ассистент КМИ на кафедре общей и клинической фармакологии (2000-2001); доцент кафедры общей и клинической фармакологии КМУ (2001-2009); проректор по клинической работе, организационно-экономической работе Алматинского государственного института усовершенствования врачей и профессоров кафедры клинической фармакологии (2006-2009); заместитель директора Института развития здравоохранения (2009); управляющий директор Национального медицинского холдинга (2009-2011); директор департамента трансляционной медицины, качественного долголетия и глобального здоровья (2011-2015); руководитель института экспериментальной и клинической фармакологии, директор Центра наук о жизни Национальной лаборатории Астана Назарбаев Университета (2015-2017); ректор Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова (2017-2022).

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Дeнcaулық caқтaу іcінің үздігі» (2017), «Қaзaқcтaн Кoнcтитуцияcынa 25 жыл» (2020); нагрудным знаком «Қaзaқcтaн Рecпубликacы дeнcaулық caқтaу іcінің үздігі» (2005).

40 лет назад (1983) родилась БУРИБАЕВА Гаухар Асылбековна - Председатель Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Окончила Казахский Государственный Юридический Университет, г. Алматы, юриспруденция (2004); Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, финансы (2006); The London College UCK, Лондон, Великобритания, магистр в области бизнес менеджмента (2015).

Трудовая деятельность: менеджер в Южно-Корейской транспортной компании GreenIntegratedLogisticsCo.LTD (2003-2004); главный специалист отдела по финансовому мониторингу АО «Продовольственная контрактная корпорация» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (2005-2006); главный менеджер Департамента кредитования проектов, главный фронт-менеджер Проектной дирекции АО «Банк Развития Казахстана» (2006-2009); главный менеджер Департамента администрирования инвестиционных проектов ТОО «Самрук-Казына Инвест» (2009-2009); главный менеджер Департамента корпоративного бизнеса АО «Альянс Банк» (2009-2010); заместитель руководителя Проектной дирекции АО «Банк Развития Казахстана» (2010-2011); исполнительный директор по развитию АО «Национальный центр развития транспортной логистики» (ныне АО «KТЖ Express») (2011-2013); начальник управления стратегии и аналитических исследований АО «НК КТЖ» филиал «Центр развития транспортной логистики» (2013); вице-президент по финансово-экономическим вопросам подведомственной организации Управления делами Президента Республики Казахстан (2013-2017); директор административного департамента АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2017); управляющий директор АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2017-2018); заместитель Председателя Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2018-2019).

На занимаемой должности с апреля 2019 года.

Награждена медалью «Ерен еңбегі үшін» (2021).

42 года назад (1981) родился ИСКАКОВ Арман Муктарканович - заместитель акима города Усть-Каменогорск.

Родился в Семипалатинске. Окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, финансы и кредит (2002); Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистр государственного и местного управления (2010).

Трудовая деятельность: главный специалист отдела экономики аппарата акима Жарминского района Восточно-Казахстанской области (2002-2005); заведующий сектором ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования Жарминского района» (2005-2006); главный инспектор аппарата акима Жарминского района Восточно-Казахстанской области (2006-2009); заместитель начальника ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования Жарминского района» (03.2009-05.2009); помощник акима Жарминского района ВКО (05.2009-08.2009); помощник акима Жарминского района ВКО (2010); начальник ГУ «Отдел финансов Жарминского района» (2010-2011); заместитель акима Жарминского района ВКО (2011-2013); руководитель ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования г. Усть-Каменогорск» (2013-2014); заместитель акима г. Усть-Каменогорск ВКО (2014-2017); главный экономист ТОО «Сатпаевское горно-обогатительное предприятие» (2017-2018); руководитель ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования г. Усть-Каменогорска» (2018-2020).

На занимаемой должности - с июня 2020 года.

31 год назад (1992) родился ЖУМАГУЛОВ Жусуп Рахатович - аким Нуринского района Астаны.

Родился в Алматинской области. Окончил КИМЭП, деловое администрирование (2015); КАЗГЮУ им. М. С. Нарикбаева, магистр юриспруденции (2017); Назарбаев Университет, магистр государственного управления (2020).

Трудовая деятельность: заместитель директора по связям с общественностью ТОО «Вариант Люкс», Алматы (2013-2015); общественный сотрудник ГУ «Управления администрирования специальной экономической зоны «Астана - Новый город» (09.2015-12.2015); и.о. главного специалиста отдела инновации и инвестиции ГУ «Управление инвестиции и развития Астаны» (2015-2016); главный специалист отдела инноваций и инвестиций ГУ «Управление инвестиций и развития Астаны» (02.2016-09.2016); заместитель руководителя КГУ «Центр исследования проблем религий» акимата Астаны (2016-2017); руководитель КГУ «Центр исследования проблем религий» акимата Астаны (2017-2018); и.о. заместителя руководителя ГУ «Управление по делам общественного развития города Астаны» (08.2018-11.2018); заместитель руководителя ГУ «Управление по делам общественного развития Астаны» (2018-2019); и.о. заместителя руководителя ГУ «Аппарат акима города Нур-Султан» (01.2020-03.2020); заместитель руководителя ГУ «Аппарат акима г. Нур-Султан» (2020-2022); аким района «Сарыарка» Нур-Султана (08.2022-09.2022).

На занимаемой должности - с сентября 2022 года.

в этот день также родился:

139 лет назад (1884-1940) родился ЖАЙНАКОВ Ыбырайым - активист Алашского движения.

Уроженец Верненского уезда Жетысуского района (ныне - Алматы). Окончил Верненскую мужскую гимназию. Работал переводчиком в управлении Жетысуской области. Активно участвовал в общественно-политической жизни. Под его руководством 21 октября 1911 года прошел совет волостных и аксакалов, который принял решение отправить в Санкт-Петербург представителей местного населения с просьбой к членам Государственной думы о недопущении вмешательства отделов политического розыска в дела кочевого народа. Участвовал в подготовке и проведении Всероссийского съезда мусульман.

После Февральской революции 1917 года участвовал в осуществлении общественно-политических преобразований в крае. Организовал первый съезд Казахского комитета Жетысуской области, в котором принял участие 81 делегат. Исполнял обязанности председателя съезда. 19 июля 1917 года был назначен заместителем комиссара Временного правительства по Жетысуской области. Участник первого и второго Всеказахского съездов 1917 года. Депутат от Жетысуской области во Всероссийском учредительном собрании.

В июле-августе 1917 года вместе с Алиханом Букейхановым, Мустафой Шокаем, Жаханшой Досмухамедовым участвовал в совещании членов Сибирского правительства и Учредительного собрания, проходившем в Челябинске. Занимался вопросами возвращения на родину казахов и кыргызов, бежавших в Китай после подавления национально-освободительного восстания в 1916 году. Оказывал помощь по обеспечению продовольствием голодающих Жетысу, регулировал отношения между коренным населением и переселенцами. После прихода к власти большевиков и изменения общественно-политической ситуации в стране, вместе с некоторыми деятелями Алашского движения переселился в Китай, где стремился организовать вооруженное сопротивление большевикам.