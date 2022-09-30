30 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День работников органов юстиции в Казахстане

Появился в календаре профессиональных праздников Казахстана достаточно недавно - впервые его отмечали в 2012 году. Министерство юстиции РК является центральным исполнительным органом Казахстана, который осуществляет правовое обеспечение деятельности государства, поддерживает режим законности в работе органов, организаций, должностных лиц и граждан, обеспечивает защиту законных интересов и прав организаций и граждан.

Международный день переводчика (Международный день перевода)

Профессиональный праздник устных и письменных переводчиков учредила Международная федерация переводчиков (FIT) в 1991 году. Идея введения международного профессионального праздника переводчиков продвигалась с самого основания FIT в 1953 году, но официальный статус он приобрел лишь в 1991 году.

Цель Международного дня перевода в ООН - подтвердить важность профессионального перевода (как ремесла и искусства) в достижении целей и соблюдении принципов Устава ООН, а также укреплении международного мира и безопасности благодаря налаживанию диалога, взаимопонимания и сотрудничества между народами.

СОБЫТИЯ

В 1919 году на заседании Кирревкома был заслушан доклад члена Военно-революционного комитета Ахмета Байтурсынова о необходимости образования отдела юстиции и было принято постановление Кирревкома об образовании отдела юстиции при Военно-революционном комитете.

В 1920 году вышел первый номер журнала республиканского общественно-политического журнала «Мысль». В разные годы журнал выходил под разными названиями. После получения Казахстаном независимости журнал стал называться «Мысль».

На страницах издания помещаются обзоры, статьи, очерки о реализации политических, социально-экономических реформ, Послания Президента РК народу и так далее. Регулярно публикуются материалы, направленные против коррупции, преступности, наркомании, особое место занимают статьи ученых в области экономики, права. Уделяется большое внимание вопросам казахского языка, культуры, истории, традиций.

В 1992 году Кабинет министров Республики Казахстан принял Постановление о назначении Государственной премии «Дарын» для молодежи. Премия присуждается молодым лицам в возрасте до 30 лет за вклад в области творческой, научной, спортивной, производственной и другой деятельности, создание и развитие материальной и духовной культуры, укрепление социально-экономической базы республики.

В 1996 году Республика Казахстан подписала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Согласно ДВЗЯИ, каждое государство-участник соглашения обязуется не производить испытательный взрыв ядерного оружия, запрещать и предотвращать ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем.

В 2011 году в Актау на площади Ынтымақ состоялось торжественное открытие памятника легендарному музыканту, композитору, домбристу, автору кюев (пьес для домбры) Курмангазы Сагырбайулы (1818-1896), оказавшему большое влияние на развитие казахской музыкальной культуры.

Монумент, увековечивший великого акына на коне, выполнен из чистой бронзы. Общая высота скульптуры вместе с основанием 11,7 метров. Автор памятника - известный в Мангистауской области скульптор Кошер Байгазиев.

В 2011 году в г. Чунцин (Юго-Западный Китай) представители железнодорожных ведомств Казахстана, Китая, России, Беларуси, Польши и Германии подписали меморандум о сотрудничестве.

Этот документ преследует цели открытия регулярного движения по железной дороге «Чунцин-Синьцзян-Европа» и активизации сотрудничества для повышения конкурентоспособности нового евразийского континентального «моста».

Железная дорога начинается в г. Чунцин на станции Алашанькоу (СУАР КНР) стыкуется с казахстанской железнодорожной магистралью затем через территории Казахстана, России, Беларусь, Польши соединяется с германским Дуйсбургом.

В 2013 году был подписан Меморандум о сотрудничестве между Информационным агентством «Казинформ» и Международным испанским информационным агентством «EFE».

«EFE» - ведущее информационно-новостное агентство в мире на испанском языке, входящее в «большую пятерку» международных информационных агентств, наряду с Associated Press, United Press International, Thomson Reuters и Agence France-Presse.

Агентство располагает собственной глобальной корреспондентской сетью, в ней задействованы более 3000 специалистов, позволяющих круглосуточно освещать события в 120 странах мира.

В 2013 году Президент РК Нурсултан Назарбаев передал председателю Правительства Королевства Испании Мариано Рахою архивные документы на 152 испанских военнопленных, интернированных в годы Второй Мировой войны, содержавшихся в карагандинских лагерях. Они позволят отдельным гражданам Испании узнать о судьбах своих родных.

В 2014 году в Алматы в Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова открылась фотовыставка, представляющая находки из архива Ватикана.

В архиве Ватикана случайно обнаружено 6 уникальных карт с территорией Казахстана. Среди находок были древние карты из секретного архива Ватикана, а также письма XIII-XV веков Папы Римского тюркским правителям. Единственная подписанная карта датирована 1684 годом.

В 2015 году в Национальной библиотеке Республики Казахстан в Зале выставок открылась книжная выставка трудов великих исламских ученых из Фонда редких книг и рукописей. На выставке были представлены старинные рукописные Кораны XII-XVIII веков, «Хикметы» Сулеймена Бакыргани XVI века, рукописи по исламской религии и поэзии восточных авторов, таких как Низами, Навои, Сагди, Хафиза, Джами, Физули. Рукописи и книги представлены на чагатайском, арабском и персидском языках.

В 2016 году проект KazSTSat был признан лучшим на Международном астронавтическом конгрессе (МАК-2016), проходившем в Гвадалахаре (Мексика).

Всех участников сессии «Малые космические аппараты» очень заинтересовал спутник дистанционного зондирования Земли KazSTSat, процессы проектирования, сборки и тестирования, которые применялись. Также большое впечатление произвели технологические полезные нагрузки, которые полностью спроектированы, собраны и протестированы казахстанскими инженерами: многофункциональный бортовой компьютер, экспериментальная оптическая камера, солнечный датчик.

В 2017 году в Шымкенте был зафиксирован новый рекорд книги рекордов Казахстана «КИнЭС-2017» (казахстанский аналог книги рекордов Гиннесса).

На площади Наурыз компания «Алтын Дан» приготовила 1136 кг бауырсаков. Для их приготовления понадобилось 750 кг муки, 400 л масла, 60 кг сахара и 150 л молока. Все готовили в 10 казанах. Вес фиксировали специальными весами.

Сертификат, подтверждающий, что рекорд не просто состоялся, но и зафиксирован специальной комиссией, рекордсменам вручил глава Шымкента Габидулла Абдрахимов.

В 2018 году в Ташкенте широко отметили 355-летие великого казахского судьи, общественного деятеля Толе би, внесшего большой вклад в объединение казахов и провозглашавшего дружбу между братскими народами. В тяжелые для народа годы в XVII веке он призывал людей к единству, всячески помогал, всегда принимал справедливые решения в самых сложных вопросах.

В мероприятии приняли участие представители интеллигенции Казахстана и Узбекистана, местной казахской диаспоры и специально прибывшая делегация из Туркестанской области.

В 2019 году в рамках VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки в Национальной библиотеке Азербайджана им. М.Ф. Ахундова открылся Центр казахстанской литературы и культуры, цель которого - распространение знаний об истории и культуре казахстанского народа, его традициях и обычаях, достижениях в экономике, политике, социальной сфере, литературного богатства классической и современной прозы и поэзии.

В 2020 году золотыми медалями «За вклад в изобретательское и патентное дело» Евразийской патентной организации были награждены казахстанские изобретатели, внесшие значительный вклад в развитие изобретательской деятельности и правовой охраны изобретений в евразийском регионе с результатами, значимыми для государств-участников Евразийской патентной конвенции.

В 2021 году редкие фотографии и документы поэта, писателя, публициста, журналиста, переводчика и участника Великой Отечественной войны Касыма Аманжолова пополнили национальный архивный фонд Казахстана. Документы представлены в основном в подлинниках, рукописных, машинописных вариантах, в виде газетных публикаций, рисунков, альбомов и фотографий.

К 110-летию Касыма Аманжолова Государственным архивом Карагандинской области была проведена научно-техническая обработка документов личного архива, организована фотодокументальная выставка «Өмірін өлеңмен өрнектеген» и выпущен видеоролик о поэте.