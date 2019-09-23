30 сентября - единый день отчета перед бизнес-сообществом Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 30 сентября назначен единым днем отчета контрольно-надзорными органами перед бизнес-сообществом по всей республике. Данное мероприятие будет проводиться впервые и в последующем на ежегодной основе, передает МИА «Казинформ».

На едином дне отчета территориальные государственные контрольно-надзорные органы (Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел, финансов, юстиции, сельского хозяйства, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, информации и общественного развития, энергетики, национальной экономики, торговли и интеграции, экологии, геологии и природных ресурсов, индустрии и инфраструктурного развития, цифрового развития, инноваций и аэрокосмического промышленности Республики Казахстан) выступят с докладом о наиболее часто выявленных нарушениях в ходе проверок с рекомендациями об их нивелировании, а также об обязательных требованиях, нововведениях и изменениях в законодательстве в соответствующей сфере государственного контроля и надзора.

В этой связи, предпринимателей столицы приглашают принять участие в данном мероприятии, которое пройдет 30 сентября в здании акимата города Нур-Султан.