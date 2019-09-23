+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 20 °С
USD 386.70 EUR 427.15
RUB 6.06 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

30 сентября - единый день отчета перед бизнес-сообществом Казахстана

23 Сентября 2019 14:07
Поделиться:
30 сентября - единый день отчета перед бизнес-сообществом Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 30 сентября назначен единым днем отчета контрольно-надзорными органами перед бизнес-сообществом по всей республике. Данное мероприятие будет проводиться впервые и в последующем на ежегодной основе, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Аскар Мамин дал ряд поручений по итогам заседания Правительства
Специальную Дорожную карту по защите прав предпринимателей утвердили в Кызылординской области Конкурс для женщин-предпринимателей «Алтын оймак» проходит в Казахстане Нур-Султан становится городом бизнеса – Тимур Кулибаев

На едином дне отчета территориальные государственные контрольно-надзорные органы (Генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел, финансов, юстиции, сельского хозяйства, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, информации и общественного развития, энергетики, национальной экономики, торговли и интеграции, экологии, геологии и природных ресурсов, индустрии и инфраструктурного развития, цифрового развития, инноваций и аэрокосмического промышленности Республики Казахстан) выступят с докладом о наиболее часто выявленных нарушениях в ходе проверок с рекомендациями об их нивелировании, а также об обязательных требованиях, нововведениях и изменениях в законодательстве в соответствующей сфере государственного контроля и надзора.

В этой связи, предпринимателей столицы приглашают принять участие в данном мероприятии, которое пройдет 30 сентября в здании акимата города Нур-Султан.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив