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    20:38, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    30 саженцев сосны высадили госслужащие в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области дали старт экологической акции «Көкшетау - көк қарағай мекені», организованной по инициативе регионального проектного офиса «Рухани жаңғыру» Акмолинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента АДГС.

    В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан госслужащие посадили 30 молодых саженцев сосны возле скульптурной композиции «Архар» в небольшом парке на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Толеу Сулейменова. По словам организаторов, выбор пал на сосну, так как она способна прижиться почти на любом участке, многие сорта неприхотливы к структуре и составу грунта. Кроме того, эти деревья выделяют в воздух полезные вещества, очищая его от болезнетворных микроорганизмов.


    Руководитель департамента Берген Беспалинов отметил, что посадка деревьев – это не только озеленение своего края, но и воспитание бережного отношения к природе.

    Акция продолжается второй год. В ней приняли и продолжат принимать участие жители города, представители малых и крупных предприятий, сотрудники государственных учреждений.


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    30 лет Независимости Другие государственные органы Экология Акмолинская область
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