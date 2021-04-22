30 саженцев сосны высадили госслужащие в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области дали старт экологической акции «Көкшетау - көк қарағай мекені», организованной по инициативе регионального проектного офиса «Рухани жаңғыру» Акмолинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента АДГС.

В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан госслужащие посадили 30 молодых саженцев сосны возле скульптурной композиции «Архар» в небольшом парке на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Толеу Сулейменова. По словам организаторов, выбор пал на сосну, так как она способна прижиться почти на любом участке, многие сорта неприхотливы к структуре и составу грунта. Кроме того, эти деревья выделяют в воздух полезные вещества, очищая его от болезнетворных микроорганизмов.

Руководитель департамента Берген Беспалинов отметил, что посадка деревьев – это не только озеленение своего края, но и воспитание бережного отношения к природе.

Акция продолжается второй год. В ней приняли и продолжат принимать участие жители города, представители малых и крупных предприятий, сотрудники государственных учреждений.