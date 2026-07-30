30 родителей в Астане могут лишиться родительских прав

В Астане разработаны чек-листы для родителей по проверке безопасности жилого помещения. Об этом сообщил руководитель управления по защите прав детей города Астаны Серик Адильбай на брифинге столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На сегодня свою актуальность сохраняет вопрос обеспечения безопасности несовершеннолетних. В целях предупреждения происшествий, связанных с травматизмом детей, разъяснительной работой охвачены 10 тысяч законных представителей. Разработаны чек-листы для родителей по проверке безопасности жилого помещения, информационные памятки по обеспечению безопасности детей. Инициировано предложение о проведении в трудовых коллективах «пятиминуток», посвященных безопасности детей. Подготовлены профилактические мультипликационные видеоролики по правилам безопасности, они ротируются по официальным аккаунтам управления, а также акимата города Астаны, — сказал С. Адильбай.

Спикер сообщил, что с начала года совершено 400 экстренных выездов в целях обеспечения безопасности детей, 32 ребенка были определены в учреждения.

В отношении 30 родителей, не исправивших свое поведение в результате профилактической работы, поданы исковые заявления в суд на ограничение и лишение родительских прав.

Ранее сообщалось, что в Астане за три года почти втрое выросло число падений детей из окон — с 31 до 85 случаев.