KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    30 родителей в Астане могут лишиться родительских прав

    В Астане разработаны чек-листы для родителей по проверке безопасности жилого помещения. Об этом сообщил руководитель управления по защите прав детей города Астаны Серик Адильбай на брифинге столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дети, родители, семья, подростки, мамы, папы
    Фото: pixabay.com

    — На сегодня свою актуальность сохраняет вопрос обеспечения безопасности несовершеннолетних. В целях предупреждения происшествий, связанных с травматизмом детей, разъяснительной работой охвачены 10 тысяч законных представителей. Разработаны чек-листы для родителей по проверке безопасности жилого помещения, информационные памятки по обеспечению безопасности детей. Инициировано предложение о проведении в трудовых коллективах «пятиминуток», посвященных безопасности детей. Подготовлены профилактические мультипликационные видеоролики по правилам безопасности, они ротируются по официальным аккаунтам управления, а также акимата города Астаны, — сказал С. Адильбай.

    Спикер сообщил, что с начала года совершено 400 экстренных выездов в целях обеспечения безопасности детей, 32 ребенка были определены в учреждения.

    В отношении 30 родителей, не исправивших свое поведение в результате профилактической работы, поданы исковые заявления в суд на ограничение и лишение родительских прав.

    Ранее сообщалось, что в Астане за три года почти втрое выросло число падений детей из окон — с 31 до 85 случаев.

    Астана Несовершеннолетние Безопасность
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор