30 раз становились победителями и призерами Олимпийских игр спортсмены Вооруженных сил РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных силах Казахстана отмечают День спорта. Занятия спортом – главная составляющая боевой подготовки военнослужащего. Они направлены на развитие силы, быстроты, выносливости, воспитание необходимых воину волевых качеств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.



Подготовкой спортсменов высокого международного класса в Вооруженных силах занимается Спортивный комитет Министерства обороны РК – Центральный спортивный клуб.

За годы независимости спортсмены Вооруженных сил 30 раз становились победителями и призерами Олимпийских игр, завоевали 536 золотых, 359 серебряных и 421 бронзовую медали мировых первенств, более 1800 медалей различного достоинства европейских и азиатских континентальных соревнований. Свыше 2500 раз становились чемпионами СНГ. Более10 тысяч армейцев, начиная с 1992 года, носят гордое звание чемпиона страны.

«В современном мире армейские спортсмены не раз восхищали болельщиков блестящими выступлениями и выдающимися рекордами. Поздравляю всех, для кого спорт стал смыслом жизни. Желаю крепкого здоровья, боевого духа и новых достижений во имя нашей Родины»., – сказал председатель Спортивного комитета Министерства обороны – начальник Центрального спортивного клуба подполковник Арман Абеуов.

В своей работе Спортивный комитет тесно контактирует c Министерством культуры и спорта, Национальным олимпийским комитетом, федерациями Казахстана по видам спорта и другими общественными спортивными объединениями, ведет постоянную работу по установлению новых деловых контактов с международными спортивными организациями стран СНГ и дальнего зарубежья.

Более 200 армейцев являются членами сборных команд Казахстана по различным видам спорта и ведут активную подготовку к Олимпийским играм. В 2019 году в китайском городе Ухань прошли Всемирные военные игры. В них приняли участие более 9,3 тысячи спортсменов из 109-ти стран. Согласно таблице медального зачета сборная Вооруженных сил Казахстана заняла общекомандное 12-ое место.

Золотые медали на Всемирных военных играх нашей команде принесли легкоатлетка, майор Ольга Рыпакова, таеквондист лейтенант Руслан Жапаров, боксеры Темиртас Жусупов и Асланбек Шымбергенов. Также в активе у сборной Вооруженных сил было три серебряных и пять бронзовых медалей.

Золотыми буквами в летопись Олимпийских игр вписаны имена прославленных чемпионов-армейцев по баскетболу Алжана Журмухамедова (г. Мюнхен, 1972 г.) и Валерия Тихоненко (г. Сеул, 1988 г.), тяжелоатлета Анатолия Храпатого (г. Сеул, 1988 г.), лыжника Владимира Смирнова (г. Лиллехаммер, 1994 г.), боксеров Василия Жирова (г. Атланта, 1996 г.), Ермахана Ибраимова (г. Сидней, 2000 г.), Серика Сапиева (г. Лондон, 2012 г.) и легкоатлеток Ольги Шишигиной (г. Сидней, 2000 г.) и Ольги Рыпаковой (г. Лондон, 2012 г.)