Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Кызылординская область

30 раз превысил скорость водитель без документов в Кызылорде

Редактор:  
Ринат Дусумов
3 Апреля 2023, 21:22
30 раз превысил скорость водитель без документов в Кызылорде Фото: polisia.kz

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 30 раз превысил скорость водитель без документов в Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

2 апреля сотрудниками управления административной полиции ДП Кызылординской области остановлена автомашина ВАЗ-21041 с российскими номерами, 34-летний водитель управлял ею без документов.

По данному правонарушению оформлен административный протокол по ч. 2 ст. 230 КоАП РК, автомашина водворена на штрафстоянку.

Кроме того, водителю автомашины согласно частям 1,2 статьи 592 КоАП РК вынесено предписание за 30-кратное нарушение скоростного режима, зафиксированного автоматическим средством фиксации «Аркан» и наложен штраф на сумму 783 тысяч 825 тенге. Так как обязательного страхового полиса на автомашину не имелось и отсутствовали сведения в базе данных, не было возможности своевременно сообщить водителю ТС о штрафах.


Кызылординская область   Борьба с преступностью  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец