30 проституток задержали в центре Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 30 женщин легкого поведения задержаны в саунах и спа-салонах в центре Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Полицейские Медеуского района в составе мониторинговых групп проверили 8 саун, спа-салонов и объектов по оказанию услуг боди-массажа. Выявлены ряд нарушений в сфере СЭС, а также миграционного законодательства Республики Казахстан.
«Рейды проведены в ночное время суток. Установлено, что на этих объектах трудились и женщины, занимающиеся проституцией, у некоторых из них и вовсе отсутствовали документы. Словом, под вывесками «Боди-массаж», «СПА-салон» и «сауна» функционировали притоны. Представителями СЭС в отношении владельцев и администраторов заведения были приняты меры в соответствии со статьей 425 КРПКобАП. Вместе с тем, в отношении правонарушителей собраны административные материалы по статье 492 КРКобАП и статье 450 КРКобАП», – проинформировал первый заместитель начальника УП Медеуского района Ельнур Кудретбаев. Спикер в то же время отметил, что работники, а также посетители саун и салонов в результате отработки были доставлены в полицию с целью принятия мер за допущенные правонарушения и проверки их личностей на причастность к другим противоправным действиям.
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