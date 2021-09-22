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    14:42, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    30 пропавших лошадей вернули полицейские жителю Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 30 пропавших лошадей вернули сельчанину полицейские Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    16 сентября в дежурную часть Кербулакского РОП обратился 49-летний житель села Балпык би Коксуского района с заявлением об утере с пастбища отгонного участка 30 лошадей на сумму 12,2 млн тенге.

    Факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст. 188-1 ч. 4 УК РК. Розыск осуществлялся 15 сотрудниками УКП ДП Алматинской области и Кербулакского РОП, при этом использовалось четыре авто «Нива» и вертолет. Осмотр местности производился шестью поисковыми группами: двумя - конными и четырьмя - автомобильными.
    В результате организованных поисковых мероприятий спустя четыре дня, в горной местности участка Омар– жайляу, скот был найден и возвращен владельцу. На хозяина лошадей, в соответствии со ст. 408 КоАП РК, за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, составлен административный протокол с наложением штрафа в размере 3 МРП. Но несмотря на это, мужчина, довольный результатами поиска, поблагодарил полицейских за оказанную помощь и возврат пропавших лошадей.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Алматинская область
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