30 пропавших лошадей вернули полицейские жителю Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 30 пропавших лошадей вернули сельчанину полицейские Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

16 сентября в дежурную часть Кербулакского РОП обратился 49-летний житель села Балпык би Коксуского района с заявлением об утере с пастбища отгонного участка 30 лошадей на сумму 12,2 млн тенге.

Факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст. 188-1 ч. 4 УК РК. Розыск осуществлялся 15 сотрудниками УКП ДП Алматинской области и Кербулакского РОП, при этом использовалось четыре авто «Нива» и вертолет. Осмотр местности производился шестью поисковыми группами: двумя - конными и четырьмя - автомобильными.

В результате организованных поисковых мероприятий спустя четыре дня, в горной местности участка Омар– жайляу, скот был найден и возвращен владельцу. На хозяина лошадей, в соответствии со ст. 408 КоАП РК, за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, составлен административный протокол с наложением штрафа в размере 3 МРП. Но несмотря на это, мужчина, довольный результатами поиска, поблагодарил полицейских за оказанную помощь и возврат пропавших лошадей.

