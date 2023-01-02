30-процентный налог на продажу алкоголя отменен в Дубае

АММАН. КАЗИНФОРМ - Эмират Дубай приостановил взимание 30-процентного налога на алкоголь и отменил требование о лицензионных сборах, которое ранее было необходимо для покупки алкоголя. Об этом сообщили два крупных ритейлера в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что этот шаг еще больше повысит привлекательность Дубая для туристов и иностранных жителей, которых притягивает его более либеральный образ жизни по сравнению с другими городами Персидского залива.

По сообщениям местных СМИ, изменения вступили в силу в воскресенье и будут действовать в течение испытательного периода сроком в один год.

«С отменой 30-процентного муниципального налога и бесплатной лицензией на алкоголь покупать ваши любимые напитки стало проще и дешевле, чем когда-либо», — сообщается в публикации одного из двух крупнейших поставщиков алкоголя в Дубае.

«Цены в магазинах по всему эмирату теперь отражают отмену налога», - отмечается в публикации.

Другой ритейлер сообщил в воскресенье, что налог больше не применяется, однако цены по-прежнему будут облагаться 5-процентным налогом на добавленную стоимость.

Экономика Дубая быстро восстановилась после пандемии коронавируса, при этом валовой внутренний продукт (ВВП) за первые девять месяцев 2022 года вырос на 4,6% в годовом исчислении.

Туризм является ключевой опорой экономики, и число туристов выросло более чем на 180 процентов в первой половине 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, передает AlJazeera.

Ранее несколько стран Персидского залива ввели НДС, поскольку они все чаще обращаются к налогообложению для увеличения доходов, не связанных с нефтью.

Хотя ОАЭ не взимают подоходный налог, с июня этого года они введут 9-процентный корпоративный налог на прибыль, превышающую 375 000 дирхамов (47 млн. тенге).

Фото: Reuters



