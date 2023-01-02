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    30-процентный налог на продажу алкоголя отменен в Дубае

    2 Января 2023, 21:00

    АММАН. КАЗИНФОРМ - Эмират Дубай приостановил взимание 30-процентного налога на алкоголь и отменил требование о лицензионных сборах, которое ранее было необходимо для покупки алкоголя. Об этом сообщили два крупных ритейлера в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Ожидается, что этот шаг еще больше повысит привлекательность Дубая для туристов и иностранных жителей, которых притягивает его более либеральный образ жизни по сравнению с другими городами Персидского залива.

    По сообщениям местных СМИ, изменения вступили в силу в воскресенье и будут действовать в течение испытательного периода сроком в один год.

    «С отменой 30-процентного муниципального налога и бесплатной лицензией на алкоголь покупать ваши любимые напитки стало проще и дешевле, чем когда-либо», — сообщается в публикации одного из двух крупнейших поставщиков алкоголя в Дубае.

    «Цены в магазинах по всему эмирату теперь отражают отмену налога», - отмечается в публикации.

    Другой ритейлер сообщил в воскресенье, что налог больше не применяется, однако цены по-прежнему будут облагаться 5-процентным налогом на добавленную стоимость.

    Экономика Дубая быстро восстановилась после пандемии коронавируса, при этом валовой внутренний продукт (ВВП) за первые девять месяцев 2022 года вырос на 4,6% в годовом исчислении.

    Туризм является ключевой опорой экономики, и число туристов выросло более чем на 180 процентов в первой половине 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, передает AlJazeera.

    Ранее несколько стран Персидского залива ввели НДС, поскольку они все чаще обращаются к налогообложению для увеличения доходов, не связанных с нефтью.

    Хотя ОАЭ не взимают подоходный налог, с июня этого года они введут 9-процентный корпоративный налог на прибыль, превышающую 375 000 дирхамов (47 млн. тенге).

    Фото: Reuters

    Автор:

    Арсен Утешев

    Ближний Восток Мировые новости ОАЭ Дубай
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