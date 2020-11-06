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вчера 22:10
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вчера 21:20
30 павлодарских водителей ездили с подложными номерами
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 30 павлодарских водителей ездили с подложными номерами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Попытки обмануть видеокамеры на автомобильных дорогах автолюбители всего мира предпринимают с тех пор, как появилась технология видеофиксации нарушений. Что только не придумывают водители, на какие только ухищрения не идут. Одни устанавливают подложные номера, другие используют различные методы и способы, позволяющие скрывать государственные регистрационные номерные знаки, забывая, что за такие новации и ухищрения законом предусмотрена ответственность.
С начала года в Павлодаре полицейскими выявлено 30 водителей за управление автомашинами с подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками или оборудованные с применением устройств и материалов, позволяющих видоизменить или скрыть номера.
К примеру, поздно ночью по улице Малайсары батыра сотрудники полиции задержали автомашину марки Фольксваген под управлением 30-летнего павлодарца. На авто водитель установил подложные регистрационные номерные знаки. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 590 части 4 КРКоАП (Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака), либо позволяющих их видоизменить или скрыть).
Материал для рассмотрения направлен в административный суд. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 МРП или лишение водительских прав сроком на один год. Стражами правопорядка номерные знаки изъяты. Автомашина помещена на специальную штрафную стоянку.
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