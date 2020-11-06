+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 1 °С
USD 432.15 EUR 509.72
RUB 5.56 CNY 65.21
Скачать
Новости
Вся лента >>>

30 павлодарских водителей ездили с подложными номерами

6 Ноября 2020 22:01
Поделиться:
30 павлодарских водителей ездили с подложными номерами

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 30 павлодарских водителей ездили с подложными номерами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Движение общественного транспорта  в Шымкенте ограничат
Казахстанцы выразили благодарность главе МВД за действия полицейских Кызылорды Павлодарец в квартире изготавливал наркотики Водители высказали недовольство Азату Перуашеву по поводу электронной очереди на границе

Попытки обмануть видеокамеры на автомобильных дорогах автолюбители всего мира предпринимают с тех пор, как появилась технология видеофиксации нарушений. Что только не придумывают водители, на какие только ухищрения не идут. Одни устанавливают подложные номера, другие используют различные методы и способы, позволяющие скрывать государственные регистрационные номерные знаки, забывая, что за такие новации и ухищрения законом предусмотрена ответственность.

С начала года в Павлодаре полицейскими выявлено 30 водителей за управление автомашинами с подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками или оборудованные с применением устройств и материалов, позволяющих видоизменить или скрыть номера.

К примеру, поздно ночью по улице Малайсары батыра сотрудники полиции задержали автомашину марки Фольксваген под управлением 30-летнего павлодарца. На авто водитель установил подложные регистрационные номерные знаки. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 590 части 4 КРКоАП (Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака), либо позволяющих их видоизменить или скрыть).

Материал для рассмотрения направлен в административный суд. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 МРП или лишение водительских прав сроком на один год. Стражами правопорядка номерные знаки изъяты. Автомашина помещена на специальную штрафную стоянку.


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Транспорт   #МВД РК  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив