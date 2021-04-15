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    00:33, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    30 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау 30 больных COVID-19 находятся в реанимации. Восемь из них подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным на 14 апреля, лечение от COVID-19 в инфекционных стационарах проходят 498 человек. Загруженность стационаров составляет 25,7% на 1993 койко-места. В реанимации лежат 30 пациентов, 8 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 42,3% на 71 койко-место», - проинформировали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    По информации ведомства, на вечер 14 апреля в домашних условиях получают лечение 802 человека, в модульной больнице - 173 пациента, в инфекционном стационаре областной больницы - 81 человек, в районных инфекционных стационарах - 113 пациентов, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 131.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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