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30 пьяных водителей выявили в Астане за три дня
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала ОПМ «Пьяный водитель - преступник» зафиксировано 250 нарушений правил дорожного движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Местной полицейской службой ДП Астаны 2-5 января проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пьяный водитель - преступник».
Во время проведения ОПМ организовано патрулирование на территориях, приближенных к местам проведения массовых гуляний, в районе увеселительных заведений и других общественных местах для выявления лиц, управляющих автотранспортными средствами в состоянии опьянения.
«За три дня ОПМ выявлено свыше 250 нарушений ПДД, из которых 30 фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения, около 70 фактов несоблюдения водителями требований дорожных знаков и разметки, свыше 100 фактов нарушения правил эксплуатации транспортных средств, около 15 фактов управления транспортных средств без документов», - говорится в сообщении местной полицейской службы.
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