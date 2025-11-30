30 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день домашних животных

Идея об учреждении праздника была озвучена на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции (Италия) в 1931 году. Тогда различные экологические организации и природоохранные общества заявили о готовности проводить разнообразные массовые мероприятия, направленные на воспитание в людях чувства ответственности за все живое на планете, в том числе и за домашних животных.

День памяти всех жертв применения химического оружия

Изначально День памяти всех жертв применения химического оружия отмечался 29 апреля. Такая дата была выбрана потому, что 29 апреля 1997 года вступила в силу Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. К Конвенции о запрещении химического оружия присоединились почти все страны мира, выполнение ее условий контролирует Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В декабре 2015 года на очередной сессии ОЗХО было принято решение перенести День памяти всех жертв применения химического оружия на 30 ноября, а 29 апреля отмечать День основания ОЗХО.

Международный день защиты информации (День компьютерной безопасности)

Провозглашен американской Ассоциацией компьютерного оборудования, отмечается с 1988 года. Целью дня является напоминание пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации.

СОБЫТИЯ

В 1970 году в Павлодарской области в городе Экибастузе принят в эксплуатацию пусковой комплекс разреза «Богатырь». Разрез компании «Богатырь комир», получивший титул одного из крупнейших в мире, надежный поставщик энергетического сырья: на его угле работают 11 электростанций Казахстана и шесть — в России.

В 1970 году вышла в прокат легендарная кинокартина «Конец атамана», созданная на основе подлинных исторических событий, происходивших в Казахстане в 1920 году.

«Конец атамана» — творение легендарного режиссера Шакена Айманова. Это первый фильм трилогии, за которым последовали «Транссибирский экспресс» — в 1977 году и «Маньчжурский вариант» — в 1989 году. В 1972 году сценаристы фильма Андрей Михалков-Кончаловский, Эдуард Тропин и актер Асанали Ашимов удостоены Госпремии КазССР.

В 2004 году на станции Арка Костанайской области состоялась торжественная церемония открытия движения по новой железнодорожной линии «Хромтау — Алтынсарин».

Товарный поезд «Барыс» отправился в рейс со станции Арка из Костанайской области в Актау без выезда за пределы казахстанской границы. Эта дорога позволила открыть торговый коридор для продукции Северного Казахстана к берегам Каспия, что, в свою очередь, повысило конкурентоспособность казахстанского зерна, позволило сократить затраты на перевозку в порт Актау руды из северных и центральных регионов. Протяженность магистральных путей дороги составляет 402,5 километра, станционных путей — 40,22 километра.

В 2011 году Алматы был официально объявлен столицей 28-й Всемирной зимней универсиады 2017 года. Об этом стало известно по итогам голосования, которые озвучил в Брюсселе президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Клод-Луи Гальен.

В 2012 году столица Казахстана — Астана передала эстафету культурной столицы тюркского мира турецкому городу Эскишехир. Министр культуры и информации Республики Казахстан Д. Мынбай поздравил Эскишехир с почетным признанием и пожелал его мэру успешного проведения года культуры.

В 2014 году олимпийский чемпион 1980 года по греко-римской борьбе Жаксылык Ушкемпиров был удостоен звания «Лучший борец мира». Эту награду прославленному спортсмену вручила Международная федерация борьбы, ныне - Объединенный мир борьбы.

В 2014 году солистка театра Astana Opera Салтанат Ахметова заняла первое место в проекте «Большая опера», финал которого прошел в Большом зале Московской консерватории им. П. Чайковского.

На счету Салтанат Ахметовой победы в нескольких республиканских и международных конкурсах, среди которых — Бибигуль Тулегеновой, им. М. Глинки, Villa in canto (Италия). В 2013 году певица стала обладательницей специального приза Klassik-Herbst Forderpreis на международном конкурсе Neue Stimmen в Германии.

В 2015 году в Астане прошла выставка почтовых марок Казахстана, выпущенных с 1992 года, на которой были показаны все 933 марки нашей страны, введенные в обращение в независимом Казахстане. Стоит отметить, в Музее ЮНЕСКО находятся почтовые марки, посвященные выдающимся личностям Казахстана — Абаю и Канышу Сатпаеву.

В 2015 году Национальный банк РК выпустил в обращение банкноты номинальной стоимостью 20 000 тенге. Новая банкнота является самым защищенным денежным знаком казахстанского тенге, а также одной из самых защищенных банкнот в мире. Для людей с ослабленным зрением с краю на правой стороне банкноты нанесены семь высокорельефных треугольников, различимых на ощупь.

В 2016 году в Астане была создана Арбитражная палата Казахстана, объединившая арбитров и постоянно действующие арбитражи. Арбитражная палата Казахстана будет вести разъяснительную работу среди населения, участвовать в законотворческой деятельности и повышать квалификацию членов палаты. Казахстанцы получат более полную информацию об эффективном инструменте решения споров в досудебном порядке, что поможет популяризировать в стране систему арбитражей как современный метод восстановления прав и справедливости.

В 2017 году популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген получил премию «Лидер инновационного времени» на церемонии награждения Fashion Night Gala.

В 2020 году в Семее, благодаря специальной программе «Duxbury», были выпущены первые книги для незрячих, которые напечатаны шрифтом Брайля. Это три поэмы Абая «Искандер», «Масгуд» и «Сказание об Азиме», а также басни И. Крылова на казахском языке, которые перевел великий мыслитель.

В 2020 году в Казахстане подписано соглашение о создании Международного центра развития нефтегазового машиностроения.

Цель работы Центра заключается в локализации производства товаров для нефтегазовой отрасли Казахстана путем открытия новых промышленных предприятий и сервисных центров, содействия инвестиционной деятельности.

В 2021 году были выпущены в обращение коллекционные монеты ÓMIR SHEJIRESI из серебра с золочением номиналом 777 и 7 777 тенге, продолжающие серию монет «Магические символы». Нестандартные обозначения номиналов применяются впервые в монетном производстве.

ÓMIR SHEJIRESI (древо жизни) — один из наиболее часто встречающихся символов в искусстве тюркских народов, родословная роспись, обозначающая условно-символическую взаимосвязь двух миров — земного и небесного. В представлении прототюрков древо жизни корнями удерживало землю, а кроной поддерживало небо, в нем жила священная птица Самрук, откладывающая золотое яйцо как символ солнца и света.

В 2021 году в столице состоялась торжественная церемония открытия памятника великому философу, мыслителю Аль-Фараби. Авторы монумента А. Буркитбаев, Д. Сарбасов, К. Бегулиев, А. Токбаев, Д. Усенбаев. Высота памятника, сделанного из гранита и бронзы, составляет 9,5 метра.

Аль-Фараби — великий мыслитель, ученый-энциклопедист, который основал теоретические основы метафизики, гносеологии, эстетики, этики, физики, астрологии, психологии и музыки. Его труды не утратили своего значения с X века до наших дней. Аль-Фараби — один из интеллектуальных гигантов Востока и Запада в период средневекового просвещения и мыслитель, чьи труды распространились по всему миру.

В 2023 году правительство Казахстана приняло постановление «О присоединении к Соглашению между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о развитии сотрудничества в области туризма». Соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о развитии сотрудничества в области туризма было совершено в городе Самарканде в сентябре 2022 года.

В 2023 году в Кызылорде отметили 125-летие Темирбека Жургенова. Масштабные мероприятия по популяризации жизненного и трудового пути Т. Жургенова в Кызылординской области шли весь 2023 год и собрали сотни тысяч зрителей и участников.

Темирбек Караевич Жургенов — яркий советский партийный и государственный деятель СССР, участник борьбы за установление и упрочение Советской власти в Туркестане и Казахстане. В двадцатые годы был членом ЦИК Казахстана и Туркестана. Активно участвовал в деле национально-государственного деления Средней Азии и Казахстана. Служил ректором Казахского педагогического института в Ташкенте, затем Наркомом финансов Таджикской ССР. В тридцатые годы Жургенов возглавил нарком народного просвещения Узбекской ССР, нарком народного просвещения Казахской АССР. В феврале 1937 года он был арестован как враг народа. 25 февраля 1938 года Жургенов приговорен Военной Коллегией Верховного Суда Союза ССР к высшей мере наказания и расстрелян. В 1957 году решением Военной Коллегии Верховного Суда СССР за отсутствием состава преступления Темирбек Жургенов был реабилитирован полностью.

В 2024 году на территории обновленного острова Бейбітшілік в Семее торжественно открыли новую детскую железную дорогу — один из главных символов возрождения городских традиций и развития туристической инфраструктуры. История детской железной дороги началась 4 августа 1979 года. Тогда на острове имени Кирова ко Дню железнодорожника торжественно запустили первую железную дорогу для детей. Дорога в середине 1990-х годов была закрыта. Однако спустя более двух десятилетий, детскую железную дорогу восстановили.