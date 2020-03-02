30 многодетных актюбинок смогли освоить швейное дело в рамках соцпроекта

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 30 многодетных актюбинок получили поддержку в рамках республиканского социального проекта «Менің кәсібім - отбасымның ырысы». Сегодня аким области Ондасын Уразалин встретился с участницами проекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В проекте приняли участие 30 многодетных мам и матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, из города Актобе, Айтекебийского, Алгинского, Байганинского, Уилского и других районов, получивших сертификат по программе «Бизнес бастау». Каждой из участниц была подарена швейная машинка.

Встреча с многодетными матерями прошла в швейном учебном центре ТОО «Azaia». Аким области Ондасын Уразалин поблагодарил руководителя товарищества Айнур Бактыгалиеву, выступившую инициатором проекта, за помощь в обучении его участников. Актюбинки выразили акиму области свою признательность за оказанную поддержку со стороны государства.

«Государство уделяет особое внимание многодетным семьям. Они получают поддержку в рамках государственных программ и специальных проектов, благодаря чему сотни женщин смогли улучшить условия жизни, открыть своё дело, реализовать инициативы», - сказал Ондасын Уразалин.

Цель республиканского социального проекта, реализуемого с 2020 года, - оказание поддержки многодетным матерям, обучение основам предпринимательства, а также содействие в открытии собственного дела посредством выделения безвозвратных грантов. Еще одна особенность заключается в том, что от участников не требуется никаких документов.