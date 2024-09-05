30 млрд тенге вложит Казахстан в создание торгово-логистического комплекса на границе с Кыргызстаном

Депутаты Сената Парламента РК ратифицировали соглашение между Казахстаном и Кыргызстаном о создании индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщила сенатор Ляззат Рысбекова, межправительственное соглашение о создании и регулировании деятельности данного комплекса было подписано в Астане 9 июня 2023 года.

Основными целями создания и функционирования Комплекса являются:

обеспечение производственной кооперации в сфере складирования, хранения, консолидации, переработки, производства новых товаров и их дальнейшая реализация с эффективной интеграцией в международные товаропроводящие системы;

предоставление услуг кратковременного хранения, логистики, аренды новых мест, предпродажной подготовки (калибровки, сортировки, фасовки и упаковки, сертификации продукции), консолидации и перераспределения товаров по оптовым партиям, погрузки и выгрузки, оформления документаций по экспортно-импортным операциям, юридические и финансовые консультации.

Общая площадь Комплекса составит 7,6 кв. км., из них площадь Казахстанской части — 3,6 кв. км., площадь Кыргызской части — 4 кв. км.

Депутат отметила, что финансирование проектных, строительных и ремонтных работ транспортной инфраструктуры, водоснабжения, электроснабжения, телекоммуникаций, действующего перехода, коридора, административного управления и других работ будет осуществляться за счет средств, привлекаемых Казахстанской стороной в качестве инвестиций.

При этом, инвестору в рамках Соглашения будут установлены: гарантии стабильности условий договоров; полная и безусловная защита прав и интересов; право на возмещение вреда, причиненного в результате издания государственными органами акта, не соответствующего законодательству, а также незаконных действий (бездействия) должностных лиц.

— По предварительным данным, сумма инвестиций составит порядка 30 млрд тенге.

Ожидается, что реализация Соглашения позволит сократить количество участников в цепи товарооборота, снизить стоимость реализуемого товара для конечного потребителя и увеличить скорость их поставок, — сообщила Ляззат Рысбекова.

Однако, по ее словам, все еще не определен инвестор с казахстанской стороны.

— Акимат Жамбылской области 3 раза проводил конкурс по отбору инвестора, которые не состоялись в связи с отсутствием заявок. В то же время Киргизская сторона уже определила инвестора. Наряду с этим, открытыми остаются вопросы обеспечения инженерно-технической инфраструктурой территории комплекса. Это сети электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. В связи с этим, Правительству следует принять активные меры для решения имеющихся проблем и эффективной реализации норм Соглашения, — заключила сенатор.

Ранее в Астане состоялась вторая встреча министров транспорта государств Центральной Азии. По итогам мероприятия главами ведомств был подписан меморандум о взаимопонимании по развитию транспортно-логистических центров в государствах Центральной Азии.